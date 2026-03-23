Récord en la cantera: ¡Marcan 10 jugadores distintos del Barça en un partido de fútbol-11!

El Barça de Pol Combellé (Sub-12) compite en el grupo segundo de la Liga Preferente Sub-13. El que antes era conocido como el Alevín A del Barça juega en lo que anteriormente se conocía como la Liga Preferente Infantil.

Pese a que estos chicos del Barça nacidos en el 2014 juegan en un campeonato en el que sus rivales son del 201 hasta el momento solo han concedido dos empates y han ganado 22 partidos.

Esta semana, el Sub-12 del Barça ha jugado dos encuentros con sendas victorias claras, 10-0 contra el Congrés y 1-4 en el campo del Unificació Llefià.

La temporada pasada el Sub-12 acostumbraba a golear a sus rivales superando la decena de goles ya que la categoría era la Primera División Sub-13 ( tercera categoría infantil).

Los jugadores del Sub-12 no se cansan de marcar goles / Valentí Enrich

El ascenso de aquel equipo ha provocado que el nivel de los rivales ahora sea muy superior. Es por ello que hasta el momento solo se han superado los siete goles de diferencia en tres ocasiones.

Esta semana se rompieron todos los registros y el Barça goleó al Sub-13 B del Congrés de manera tan inesperada como contundente. El Congrés no está en descenso y nunca había encajado esta temporada más de cinco goles.

Lo más curioso e inédito en una goleada así es que de esta decena de goles nadie repitió. En el fútbol-7 es habitual que cuando hay grandes amplias diferencias se vean goleadas importantes y en estos casos siempre hay un futbolista que se dispara con tres, cuatro o cinco goles.

Destiny Ejiofor es un delantero explosivo / Valentí Enrich

En el equipo de Pol Combellé marcaron un gol diez de los dieciocho jugadores de campo que participaron en el encuentro. De hecho es curioso que hay más jugadores que vieron portería (10) que no futbolistas que se quedaron sin anotar (8) un gol.

Los goleadores del Sub-12 fueron Max Florenza, Ousmane Sylla, Denzel Winter, Shinta Nishiyama, Pedrito Juárez, Destiny Ejiofor, Arç Martínez, Marco Mollica, Jan Veganzones e Isaam Laantit.

El máximo goleador de este equipo es Destiny (39 goles) y el único futbolista de campo que todavía no se ha estrenado en esta faceta son Isaam y Bruno Lara.

El Sub-12 del barça es una maravilla / Valentí Enrich

En 24 partidos ligueros los de Pol Combellé han anotado 118 dianas, solo han encajado 16 y en breve se podrían proclamar campeones. El Barça supera al segundo, el sant andreu, en siete puntos y solo restan seis jornadas de campeonato.

Este equipo tendrá además ahora la oportunidad de participar en el primer Mundial Sub-12 LALIGA FC FUTURES, que tendrá lugar en Brunete del 25 al 29 de marzo.

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Destiny Ejiofor es el máximo goleador del fútbol-11 del Barça / Valentí Enrich

En este torneo que organizan la liga y la Fundación De la Morena participarán entre otros clubs Boca Juniors, Flamengo, River Plate, Palmeiras, Arsenal, Bayer Leverkusen, PSG, Galatasaray, Inter Milán, Inter Miami y ocho equipos españoles entre los que estarán el Barça, Real Madrid y Espanyol.