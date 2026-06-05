Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Practice MotoGPF1 directoFichaje BarçaFichaje FlorentinoLiga FuturesOsimhenJoao Neves VitinhaZverev - MensikHorarios MotoGPJordi CruzSabadell - Madrid CastillaEspaña - Inglaterra femeninoEtapa 7 Giro Italia FemeninoClasificación Giro Italia FemeninoMercado de fichajesFerreroBarça - UCAM MurciaCuadro Play-off Liga EndesaCuándo juega EspañaPróximo torneo Rafa JódarNoticias BarçaElecciones Real MadridCuándo pelea TopuriaGuardiolaDe la FuenteOyarzabalParches Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

FC Barcelona

Recital del mago Hugo Galdeano y Destiny golea para situar al Barça como un firme aspirante a ganar la Futures

El Sub-12 barcelonista goleó al Oviedo (5-1) con dianas de Biel Chaves, Destiny (3) y Ale.

La magia de Hugo Galdeano vuelve a brillar en LaLiga FC Futures

La magia de Hugo Galdeano vuelve a brillar en LaLiga FC Futures

LALIGA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jaume Marcet

Jaume Marcet

El Oviedo afrontaba el partido contra el Barça con la necesidad de puntuar para no acabar último de grupo y quedarse fuera de la ronda de octavos.

Los asturianos habían empatado dos partidos y sufrido una derrota pero no esperaban enfrentarse a un ciclón futbolístico llamado Barça.

El Sub-12 del Barça, tras un prometedor debut contra el Rayo, llegaba a este encuentro muy motivado tras la derrota sufrida ante el Valencia.

Los de Pol Combellé se soltaron y mostraron ante el Oviedo todo su arsenal ofensivo. Los zurdos Biel Chaves y Hugo Galdeano fueron los grandes generadores de juego de un brillante Sub-12 blaugrana.

Galdeano, Destiny y Chaves se sentienden de maravilla

Galdeano, Destiny y Chaves se sentienden de maravilla / La Liga FC Futures

En el primer gol el centrocampista inventa y el lateral define. En el segundo tanto ambos volvieron a asociarse para encontrar al 'killer'. Destiny Ejiofor no había marcado hasta entonces pero su instinto rematador volvió a brillar con una fuerza tremenda.

En el 2-0 tiró de oportunismo mientras que tras el gol ovetense de Moha (2-1) se vio su mejor versión.

El 3-1- de los blaugrana es, hasta ahora, el mejor tanto del torneo con una mini recreación del mítico gol entre Laudrup y Romario en Pamplona.

Hugo Galdeano se disfrazó de Laudrup y Destiny definió a lo Romario.

El goleador blaugrana sumó grandes dosis de confianza en el último gol blaugrana brilló con una potencia bestial.

El Oviedo está disfrutando de un torneo único

El Oviedo está disfrutando de un torneo único / La Liga FC Futures

El segundo tiempo ya fue casi un trámite aunque Ale redondeó una gran combinación colectiva y el Barça no quiso conformarse.

Los de Pol Combellé siguieron dominando a placer Destiny pudo ampliar las diferencias con un remate al poste.

Noticias relacionadas

El Barça mostró el mejor juego de todos los equipos participantes en esta edición de La Liga FC Futures.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL