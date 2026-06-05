Recital del mago Hugo Galdeano y Destiny golea para situar al Barça como un firme aspirante a ganar la Futures

El Oviedo afrontaba el partido contra el Barça con la necesidad de puntuar para no acabar último de grupo y quedarse fuera de la ronda de octavos.

Los asturianos habían empatado dos partidos y sufrido una derrota pero no esperaban enfrentarse a un ciclón futbolístico llamado Barça.

El Sub-12 del Barça, tras un prometedor debut contra el Rayo, llegaba a este encuentro muy motivado tras la derrota sufrida ante el Valencia.

Los de Pol Combellé se soltaron y mostraron ante el Oviedo todo su arsenal ofensivo. Los zurdos Biel Chaves y Hugo Galdeano fueron los grandes generadores de juego de un brillante Sub-12 blaugrana.

Galdeano, Destiny y Chaves se sentienden de maravilla / La Liga FC Futures

En el primer gol el centrocampista inventa y el lateral define. En el segundo tanto ambos volvieron a asociarse para encontrar al 'killer'. Destiny Ejiofor no había marcado hasta entonces pero su instinto rematador volvió a brillar con una fuerza tremenda.

En el 2-0 tiró de oportunismo mientras que tras el gol ovetense de Moha (2-1) se vio su mejor versión.

El 3-1- de los blaugrana es, hasta ahora, el mejor tanto del torneo con una mini recreación del mítico gol entre Laudrup y Romario en Pamplona.

Hugo Galdeano se disfrazó de Laudrup y Destiny definió a lo Romario.

El goleador blaugrana sumó grandes dosis de confianza en el último gol blaugrana brilló con una potencia bestial.

El Oviedo está disfrutando de un torneo único / La Liga FC Futures

El segundo tiempo ya fue casi un trámite aunque Ale redondeó una gran combinación colectiva y el Barça no quiso conformarse.

Los de Pol Combellé siguieron dominando a placer Destiny pudo ampliar las diferencias con un remate al poste.

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