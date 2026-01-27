Recital de Hugo Garcés y la final Barça-PSG en Qatar ya es una realidad

Barça y PSG se verán las caras este jueves en Doha en la final de la Alkass International Cup. Tras el caso Dro, las canteras blaugrana y parisina se enfrentarán en Qatar después de que el Barça eliminase a la academia Mohamed VI (3-1).

El PSG, por su parte, sufrió más para lograr el pasaporte a la final. En la semifinal contra la Academia Aspire, el partido acabó en tablas (2-2).Tras el tiempo reglamentario, los parisinos superaron a los locales en la tanda de penaltis.

Hugo Garcés fue el gran héroe del partido de semis con participación blaugrana. El interior aragonés abrió la lata en el minuto 8 con un chut exterior espléndido. Garcés inauguró el marcador con un remate espectacular ante el que el portero del conjunto marroquí no pudo oponer resistencia.

Hugo Garcés es un centrocampista carismático / Dani Barbeito

La academia Mohamed VI logró equilibrar el partido con otro remate lejano muy preciso en el minuto 15 pero en la reanudación el Barça impuso su superioridad técnica. Ruslan Mba y Artem Rybak habían gozado de buenas ocasiones y ambos generaron la acción del 1-2. Era el minuto 58 y tras una genialidad del ucraniano Artem Rybak, el extremo zsurdo Ruslan Mba volvía a avanzar a los blaugranas.

El 1-3 final que remataba el partido tuvo como foco inicial a Ruslan Mba que desequilibró por la banda izquierda para asistir a Hugo Garcés. El '10' del Sub-16 del Barça volvió a marcar y pudo coronarse como el MVP del partido con un doblete fantástico.

El interior zaragozano es un futbolista completísimo ya que reúne técnica, garra y gol. Su presencia además de la de Rybak y Ruslan será clave para derrotar el jueves (16:35 hora local de Qatar) en la final al PSG.