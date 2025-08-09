Raúl Dacosta deja el Barça Atlètic y ficha por el Racing Club de Ferrol

El FC Barcelona y el Racing Club de Ferrol han cerrado un acuerdo para el traspaso de Raúl Dacosta al conjunto gallego. El extremo, hasta ahora integrante del Barça Atlètic, pone fin a su etapa en la entidad azulgrana después de una temporada. El Barça se reserva un porcentaje de una futura venta, asegurándose así participar en posibles beneficios si el jugador da un nuevo salto en su carrera.

Desde el club, se ha querido agradecer a Dacosta su profesionalidad y compromiso, deseándole “mucha suerte y éxito en el futuro, tanto en lo personal como en lo profesional”.

Una temporada como culé

Raúl Dacosta llegó al filial azulgrana en el verano de 2024 procedente de la SD Ponferradina, con la etiqueta de jugador prometedor y proyección de futuro. Sin embargo, su inicio de curso se vio condicionado por una lesión muscular sufrida en la primera jornada de Liga, que le mantuvo alejado de los terrenos de juego durante unas diez semanas.

Una vez recuperado, el extremo gallego se ganó un puesto importante en el esquema del filial. Disputó un total de 27 partidos oficiales, 24 de ellos como titular, firmó un gol y repartió dos asistencias, mostrando desborde en cada aparición.

Su llegada al Racing de Ferrol supone un regreso a Galicia y una oportunidad para consolidarse en un equipo que buscará dar un paso adelante en sus aspiraciones para conseguir el ascenso a Segunda.