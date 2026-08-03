Rafa Yuste visita en el stage a un Barça Atlètic con Aziz Issah y ya sin Alexis Olmedo

El vicepresidente primero del FC Barcelona, Rafa Yuste, se pasó por el stage del Barça Atlètic (y también del Juvenil A) en la Vall d'en Bas. Los de Juliano Belletti están concentrados desde el domingo en La Garrotxa, donde se desplazaron después de jugar en Tona su primer partido de la pretemporada. El filial cayó por 2-1, todavía sin el grupo principal de sus futbolistas, que han estado con Hansi Flick en Inglaterra. En el grupo del Barça Atlètic, de 25 futbolistas, cabe destacar la presencia de Aziz Issah, que no tuvo minutos ante los osonenses, y la ausencia de Alexis Olmedo, que fichará por el Fortuna, el filial del Celta de LaLiga Hypermotion.

Rafa Yuste, durante su visita al cuerpo técnico y plantilla del filial azulgrana / FCB

Yuste estuvo un buen rato charlando con Juliano Belletti y el resto del staff técnico del filial azulgrana, así como sus futbolistas, a los que deseó suerte y les pidió compromiso con el club. El vicepresidente azulgrana ejerce las máximas funciones en el club mientras que Joan Laporta se recupera, ya en su domicilio, tras revertir con éxito una arritmia. Yuste está convencido de que será una gran temporada para el Barça Atlètic y el resto de los equipos de la base azulgrana, donde lo primordial es crecer como futbolistas y personas y estar preparados para dar el salto.

El filial azulgrana estará en la Val d'en Bas hasta el sábado y culminará su stage con un partido de preparación ante el Girona B en las mismas instalaciones del RoyalVerd Training Center. Juliano Belletti dispone actualmente de 25 futbolistas: Eder Aller, Max Bonfill, Landry, Castro, Campos, Guillem Victor, Oduro, Walton, Onstein, Baba, Pedro Rodriguez, Villar, Juan Ybarra, Nil Vicens, Hazif Gariba, Chelfi, Joni Hernández, Ignasi Quer, Nuhu Fofana, Roberto Tomás, Aziz, Adrián Guerrero y Adam Argemí. Además de los lesionados Dani Ávila y Roger Martínez.

Rafa Yuste, junto al Pol Planas, entrenador del Juvenil A del FC Barcelona / FCB

Rafa Yuste aprovechó su visita para estar también con el cuerpo técnico, liderado por Pol Planas, y la plantilla del Juvenil A azulgrana. También está realizando su estancia en la Vall d'en Bas el Juvenil B.