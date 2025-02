Radiografía a fondo de Sergi Milà: "Es el mejor formador de La Masia"

Sergi Milà ha pasado de ser el coordinador del fútbol-11 del Barça a ser el entrenador del filial. Su reto es continuar con la labor formativa que estaba realizando Albert Sánchez y mejorar los resultados para salvar la categoría.

Su última experiencia en los banquillos fue dirigiendo al Juvenil A blaugrana, equipo en el que logró aplicar su metodología con éxito. Su labor al frente de la coordinación y del área de metodología se asumirá en el área de la gestión deportiva que lidera Toni Hernández, la mano derecha de Jose Ramon Alexanko.

Sergi Milà es un formador con más de dos décadas de experiencia en la cantera del Barça. El técnico barcelonés ha ejercido en la FCB Escola, el fútbol-7 y el fútbol-11 blaugranas como segundo y primer entrenador logrando compaginar su faceta formativa con la competitiva alcanzando resultados positivos.

Estas son algunas de las facetas del Sergi Milà entrenador que analizamos en profundidad.

IDEARIO TÁCTICO

Sergi Milà es un genuino representante del ADN Masia. Es un entrenador que se ha formado en el Barça y domina el idioma futbolístico propio del club. Es un enamorado de la filosofía de juego que caracteriza al FC Barcelona y un gran conocedor de todos los detalles que caracterizan la identidad futbolística del club y de como aplicarla a la práctica.

Se trata de un técnico que ha empezado desde abajo y que se ha ganado ir escalando posiciones en el fútbol base del Barça a base de trabajo y perseverancia. En la FCB Escola ya mamó las ideas que configuran el método futbolístico del club, un ABC en el juego que se consolidó con la llegada de Cruyff en el 1988 pero que ya impuso anteriormente Laureano Ruiz y otros formadores en la cantera blaugrana.

Sergi Milà dirige su primer entrenamiento como nuevo técnico del Barça Atlètic / FC BARCELONA

Los equipos d Sergi Milà son conjuntos que quieren mimar el balón, salir jugando desde atrás, dominar los partidos en el campo del rival y no especular con el juego. Un fútbol ofensivo y asociativo que se expresa normalmente en un 4-3-3 pero con la opción alternativa del 3-4-3, un sistema que también domina el técnico catalán.

Su estilo de juego pasa por apostar por jugadores técnicos e inteligentes que lean bien el fútbol y que sepan plasmar la identidad del Barça. Entre jugadores de corte físico o futbolistas de talento no duda a la hora de dar más minutos a los jugadores con potencial técnico.

GESTOR DE VESTUARIOS

Sergi Milà basa su método en intentar convencer a sus futbolistas en las ideas que él cree y ha vivido en toda su trayectoria como técnico.

Sus ideas calan en los entrenamientos porque es muy perfeccionista y un técnico que logra conectar con el jugador. La idea de Sergi Milà pasa porque el jugador pueda ofrecer su mejor versión y lo logra a través de un método que potencia sus cualidades.

La vertiente humana de Sergi Milà es siempre destacada por los que lo conocen / FCB

En lo psicológico les quita presión a los jugadores, les contagia confianza y los tiene enchufados para los entrenamientos y los partidos. Sus conocimientos teóricos son inmensos pero sabe hablarle al futbolista con un lenguaje sencillo y directo que sea fácil de entender y aplicar.

Con Sergi Milà, el buen ambiente y la sensación de unidad y armonía es algo que se logra en el vestuario de una manera muy natural. La confianza que exhibe con sus jugadores también la aplica con el cuerpo técnico al que logra sacarle todo su máximo rendimiento para el beneficio del equipo.

CARÁCTER CONCILIADOR

Sergi Milà es, ante todo, una buena persona. Un hombre tranquilo, reposado pero que tiene las ideas muy claras y sabe que camino seguir. Sergi se gana a los jugadores y a su staff gracias a un trato muy humano y cordial.

Elegante y siempre cercano con todo el mundo, es muy respetado por las familias y los agentes de los futbolistas que hasta ahora trataban con él cuestiones internas que afectan al día a día de los jugadores.

Sergi Milà es muy querido por todos los que tienen la suerte de trabajar con él en el día a día. Nunca se pone nervioso ni pierde los papeles. Su serenidad contagia paz y confianza a los que trabajan con él.

Sergi Milà, durante su etapa en el Juvenil A / FCB

Sus enormes conocimientos técnicos no implican que sea una persona altiva ni prepotente, es alguien que actúa siempre desde la convicción en sus ideas pero sin perder nunca el respeto ni la humildad.

Sergi es capaz de mantener una relación cordial con sus jefes y a la vez con sus subordinados. Es alguien que se ha ganado el respeto en el club y fuera del Barça gracias a una manera de actuar siempre correcta.

UN GRAN PORTAVOZ

El discurso público de Sergi Milà es siempre impecable. El nuevo entrenador del Barça Atlètic es capaz de expresarse con un nivel muy alto. Le gusta hablar de fútbol y lo hace sin estridencias ni palabras extravagantes pero huyendo en lo posible de los tópicos y las frases hechas.

Sergi Milà ha ido ascendiendo en el fútbol base azulgrana / FCB

Es capaz de expresar la idea futbolística del Barça con sencillez pero de manera didáctica y que no sea a través de palabras vacías. Su discurso es creíble porque no es dispar al que expresa en el vestuario aunque sabe limar asperezas y ante los medios de comunicación destacar los aspectos positivos que benefician al club.

LA VISIÓN DE DIEGO ALMEIDA, MIKI JUANOLA Y TONI CARAVACA

El actual jugador del AE Prat Diego Almeida ha atendido a Sport para valorar el ascenso de Sergi Milà al Barça Atlètic: "Solo tengo buenas palabras hacia él, me alegro de que hayan confiado en él, es un técnico que ha marcado mi carrera. Es el entrenador que he tenido más años en el barça. Su trato y la amistad que logra con el vestuario es clave. él me mejoró mucho como jugador. Aprendí mucho con él. Hablaba conmigo mucho, teníamos una relación excelente y sabía como sacarme lo mejor. me apretaba mucho y sabía como hacerlo. Tiene dentro el ADN Barça y sabe como nadie transmitirlo y aplicarlo. Le va a ir muy bien en el filial. Está preparado para asumir este reto"

Diego Almeida, fichaje del Prat / AE Prat 1945

Miki Juanola, actual jugador del equipo Sub-21 del Basilea (Suiza) también ha querido explicar a Sport su visión sobre Sergi Milà y su nuevo rol en el Barça: "Es una persona muy especial para mí tanto en mi etapa en el barça como en mi carrera, fue el primer entrenador que me hizo capitán en un torneo en Japón con el Infantil B. He vivido muchas cosas con él. Estuve dos temporadas y media con él. Han sido infinidad de experiencias a su lado. Para mí es el mejor formador de La Masia. Nadie tiene sus conocimientos metodológicos para desarrollar jugadores. Hay muchos futbolistas que nos alegramos una barbaridad que sea el nuevo entrenador del filial. Es una persona muy cercana y sincera siempre dispuesta a ayudar al jugador. Su trato siempre ha sido positivo. Mis mejores años los he pasado con él. Con el cadete B fui convocado con la selección española y no fue por casualidad. Me alegro de que tenga esta oportunidad. Está muy preparado. Puede encontrar el sitio ideal para que los jugadores mejoren y puedan llegar al primer equipo y que lo haga con un juego reconocible. Encajará muy bien en este cargo".

Miquel Juanola (04/03/2003) - Defensa: El lateral derecho titular de este equipo. Bien en ataque y en defensa / FC Barcelona

Toni Caravaca, centrocampista de 20 años formado en La Masia, juega actualmente en el Europa. Coincidió con Sergi Milà en cuatro categorías diferentes y también ha aceptado el ofrecimiento de Sport para diseccionar al nuevo entrenador del Barça Atlètic: "Es un entrenador 100% ADN Barça que sabe muy bien lo que quiere. Estoy convencido de que mejorará el rendimiento de los jugadores. Sabe dar el mensaje para llegar futbolista. Lo veo muy preparado para el cargo porque conoce a todos los jugadores. Es la persona ideal para entrenar al Barça Atlètic. Sergi no tiene ningún problema en decirte lo que piensa y expresarte en que tienes que mejorar. Es muy sincero e inteligente. En el vestuario se le tiene mucho respeto y se le sigue en todo lo que dice".

La nueva aventura de Toni Caravaca / Agencias

El reto para Sergi Milà es mayúsculo pero su preparación es inmensa para poder lograr el objetivo de la permanencia y seguir alimentando de jugadores al primer equipo. Los Balde, Gavi, Casadó o Fermín han pasado por sus manos. Los actuales futbolistas del filial son unos privilegiados de tener a un entrenador más que preparado para elevar su nivel y promocionarlos a la élite.