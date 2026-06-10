Quim Junyent: "Siempre seré culé, he disfrutado mucho aquí, amo al Barça y algún día me gustaría volver"

El Almería es su próximo destino pero todavía piensa y respira en blaugrana. El Barça lo fichó cuando tenía nueve años del Gimnàstic de Manresa y durante toda una década ha pasado por todos los equipos del club des del Benjamín B hasta lo más alto. Flick le dio la oportunidad de disputar cinco amistosos en la pretemporada del curso 2024-25 y tras pensarlo mucho ha decidido seguir su camino fuera del Barça. Agradecido al club de su vida nos relata en esta entrevista sus sentimientos y experiencias de más de media vida en La Masia.

¿ADN Masia y Quim Junyent son sinónimos?

Cuando sumas diez años en la cantera del Barça es evidente que te llevas algo de la identidad y el estilo del club que hace único al Barça. En este club entrenas con los mejores jugadores y entrenadores. Te llevas mucho aprendizaje.

¿Como fueron tus inicios en el Barça?

Yo empecé jugando en el Benjamín B mientras que los Bernal o Lamine estaban en el Benjamín A. Mi equipo era bueno pero no era el mejor. En los entrenamientos jugábamos contra el equipo A y ya se veía que tenían jugadores muy especiales y que hoy están entre los mejores del mundo.

Andrea Ginés y Jaume Marcet charlaron de manera amena con Quim Junyent / Dani Barbeito

El Barça te fichó del Gimnàstic Manresa.

El Nàstic capta muchos jugadores de la Catalunya central y yo fiché de mi pueblo, Balsareny, mientras que Marc Bernal fichó del Berga. Tienen muy buenos ojeadores por esta zona y logran configurar buenos equipos que consiguen competir con el Espanyol, Barça, Nàstic de Tarragona y otros grandes clubs. Sé que Guardiola también empezó allí. Con Bernal coincidí cuando ya estaba fichado por el Barça y yo llegué al Gimnàstic y compartí algunos torneos con él. Marc era muy alto y ya se le ve ahora. Bernal era siempre un gigante.

Después de diez años en el Barça siempre te llevas algo de la identidad y el estilo del club que hace único al Barça. En este club entrenas con los mejores jugadores y entrenadores.

¿Tu conexión con Xavi Espart en el fútbol-7 era especial?

Xavi Espart ha sido un gran compañero y un gran jugador. En el campo y fuera nos entendemos muy bien y tenemos jugadas muy bonitas que hemos hecho los dos. Ahora cuando veo un partido de fútbol-7 lo veo diferente. Cuando jugaba es una etapa que no es fútbol real pero es muy especial. Es una etapa muy divertida. En el fútbol-11 hay que competir más, es diferente pero del fútbol-7 me llevo grandes recuerdos. Cuando eres niño te lo pasas muy bien.

Quim Junyent destacó en el partido del infantil A del Barça contra el Sant Gabriel / Valentí Enrich

¿Tu afición al ajedrez te ha ayudado en el fútbol?

No estoy muy seguro. Creo que el ajedrez es una afición que te ayuda a concentrarte. Cuando juegas al fútbol también tienes que concentrarte pero son dos actividades diferentes.

Siempre he jugado con futbolistas que me sacaban dos cabezas y por algún lado u otro tienes que hacerte fuerte y sobrevivir

¿No destacar por tu altura te ha afectado mucho?

Cuando eres pequeño a veces juegas menos pero con los años vas prendiendo que al final el fútbol se juega con los pies. A menudo los mejores jugadores del mundo son pequeños y no pasa nada. Hace años me enfadaba pero no hay que ser alto para jugar al fútbol. Siempre he jugado con futbolistas que me sacaban dos cabezas y por algún lado u otro tienes que hacerte fuerte y sobrevivir. Además tengo el tren inferior fuerte y esto me ha ayudado mucho.

Quim Junyent posa entre Andrea Ginés y Jaume Marcet / Dani Barbeito

Durante los dos años de infantil coincides con Cubarsí y Lamine.

En los entrenamientos ya se veía que tenían mucha calidad. Con el infantil A jugamos 15 partidos de liga y ganamos los quince. Yo venía del Infantil B que estuve lesionado pero se veía el nivel enorme de esta generación.

¿Como era Lamine en su etapa infantil?

Todos sabíamos que Lamine era muy especial y tenía algo que no teníamos los otros. Yo sabía que iba a llegar lejos pero no pensaba que fuera tan rápido. Me alegro mucho por él. Lamine se lo merece ya que es muy bueno.

Cuando las cosas iban mal Cunarsí era el que nos ponía firmes y era el líder.En los malos momentos era el primero en implicarse y le tenías que hacer caso porqué era el capitán. No le gusta nada perder.

¿Cubarsí era tan bueno como ahora?

Pau nos llevaba a todos a rajatabla. Cuando las cosas iban mal él era el que nos ponía firmes y era el líder. En los momentos buenos estaba pero en los malos era el primero en implicarse y le tenías que hacer caso porqué era el capitán. Esta madurez, que le permite ser con 18 años uno de los mejores centrales del mundo, ya la tenía entonces. A él no le gusta nunca perder ni siquiera en los entrenamientos.

Cubarsí empezó en el Alevín A del Barça / Valentí Enrich

¿Hay algún jugador de tu generación que crees que es poco conocido y te gusta mucho?

Es que hay muchos jugadores muy buenos que son poco conocidos y aún no están en primera división. Ahora parece que si no llegas con 18 años ya no vales y esto es un error. Hay que madurar y todo jugador tiene su tiempo. Si te tengo que dar un nombre es Dani Ávila. Este año ha estado mucho tiempo lesionado pero es buenísimo. Siempre me ha gustado jugar con él. Las lesiones no le están respetando pero si tiene continuidad va a demostrar que es un gran jugador.

Ahora parece que si no llegas con 18 años ya no vales y esto es un error. Hay que madurar y todo jugador tiene su tiempo.

¿Crees que Xavi Espart puede consolidarse en el primer equipo? ¿A qué jugadores ves con potencial de llegar lejos?

Es muy difícil pero la calidad la tiene. Xavi Espart es muy bueno. En el Barça están los mejores jugadores y la competencia es enorme. Confío en él porque lo he visto a diario y puede estar en el primer equipo. Hay otro compañero mío que es muy buen amigo y que ha hecho una gran temporada y es Juan Hernández. Del Juvenil A creo que han hecho una gran temporada Pedro Rodríguez y Orian Goren. Pedro Villar y los que vienen de la categoría cadete son muy buenos.

¿Qué es lo que más has aprendido en La Masia?

La Masia me ha ayudado como persona, especialmente a relacionarte con los demás. De pequeño tenía muy mal humor cuando perdía y me enfadaba mucho. Con los años lo he ido aprendiendo con toda la gente de La Masia y con mi familia.

Quim Junyent regaló a Andrea Ginés y Jaume Marcet una camiseta suya del Barça en la entrevista en el programa ADN Masia / Dani Barbeito

En el Cadete B diste un gran salto de calidad.

Sí, puede ser. La gente hablaba mucho de otros jugadores pero yo nunca pensé en eso pero aquel año se me dio muy bien.

El año del triplete del Juvenil A con Belletti fue mágico.

Fue un año increíble, casi inmejorable. Durante la temporada no era tan consciente porque iba día a día y vas ganando partidos y te vas dando cuenta del equipazo que teníamos. Se juntaron unos futbolistas con una relación excelente entre nosotros sin malos rollos y con un gran ambiente. Los jugadores eran de mucha calidad y Belletti nos llevaba muy bien con una exigencia de equipo profesional, con multas y esto nos hacía darlo todo. Esto nos ayudó mucho. Belletti decía que teníamos que tener la exigencia del primer equipo para estar preparados cuando nos llamaran. Y eso se notaba en el campo. Sabíamos que había sido un jugador importante y lo respetábamos mucho.

Pedro Rodríguez celebra un gol con Dro ante la atenta mirada de Quim Junyent / FCB

Antes de este triplete realizas la pretemporada con el primer equipo. Juegas contra el Olot, Manchester City, Real Madrid, Milan y Mónaco en el Gamper.

Cuando estás allí quizá no te das cuenta pero lo pienso ahora y es impresionante. Estar con los mejores jugadores y estar en estadios con tanta gente era increíble. Era como un sueño, es una experiencia muy bonita. Me lo llevo para toda la vida. Flick me decía que hiciera lo que mostraba en los entrenamientos y que confiara en mí. No sé porqué pero no estaba nervioso y lo pienso ahora y es increíble que jugaba muy tranquilo.

Quim Junyent y Lucas Vázquez se enfrentaron en un Barça-Madrid / Valentí Enrich

¿Es difícil subir y bajar de categorías

Es complicado. Mi primer año en el Juvenil A no fue bueno. Había mucho tránsito entre el Juvenil B, Juvenil A y Barça Atlètic y eso no nos fue bien. Tienes que tener la cabeza en algún sitio y no ir tanto arriba y abajo y esto nos mató un poco.

Jugar con el primer equipo fue impresionante. Flick me dijo que confiara en mí y estuve muy tranquilo

Te has convertido en un fijo de las selecciones inferiores de España

Tengo la suerte de que me convocan desde la Sub-15. En el Barça hay grandes jugadores pero con la selección española también te encuentras con los mejores de todo el país y aprendes mucho. Entrenando con ellos también aprendes. Siempre han confiado mucho en mí y me han salido bien las cosas y noto que creen en mí y eso se nota.

Quim Junyent está siendo el mejor jugador de la selección sub-17 / RFEF

Has jugado en Macaraná.

Era un campo con mucha historia para cualquier amante del fútbol. Fue pisar el campo y escuchar a toda la afición del Flamengo fue increíble. Estábamos muy enchufados porque a cualquier jugador le gusta este tipo de ambiente. Es un partido que voy a recordarlo toda la vida.

Hay muchos jugadores en el Barça, tuve una lesión al principio del curso y las cosas no acabaron como yo quería pero al final tengo que mirar y luchar por mi futuro.

¿Cómo ha sido el proceso para decidir seguir jugando fuera del Barça después de 10 años en la cantera blaugrana?

El Barça es el club más grande del mundo y tiene a los mejores futbolistas del planeta. No todos caben porque hay 20 o 24 futbolistas y no 100. Cada persona tiene que mirar por sí mismo y hacer su camino. Yo al Barça lo amo mucho pero quiero ser futbolista y es mi sueño desde pequeño. Es lo que vay a intentar cumplir. La temporada pasada fue muy buena y empecé esta pretemporada con unas expectativas. Hay muchos jugadores, tuve una lesión y las cosas no acabaron como yo quería pero al final tengo que mirar y luchar por mi futuro.

Quim Junyent firma una camiseta blaugrana que regaló al programa ADN Masia / Dani Barbeito

¿Qué buscas fuera?

Tengo unas características que en muchos clubs quizá no pegan tanto. Busco un equipo que juegue al fútbol y busque un fútbol asociativo.

¿Cómo has vivido tus últimos meses en el Barça sabiendo que no continuarías en el club?

En el Juveniestababa Pol Planas un entrenador que ya me había tenido en el Cadete B y un staff que me ha ayudado mucho. Pasé un mal momento y me ayudaron mucho a superarlo. El staff y los compañeros me han ayudado mucho y me llevo este año cosas muy positivas. Nos merecíamos ganar más títulos y yo quiero ganar siempre y luchar siempre hasta el final.

Quim Junyent es un jugador muy inteligente / Dani Barbeito

¿Como sería para ti jugar en La Liga?

Para mí sería un sueño, es lo que buscamos todos los jugadores de La Masia, buscamos un sitio en el fútbol profesional. Es difícil pero allí estamos. El Barça me ha ayudado mucho a ser quién soy y siempre estaré agradecido y ojalá que en un futuro pueda volver. Nunca dejaré de ser culé, una vez culé siempre culé. Nunca se sabe lo que va a suceder en un futuro, yo trabajaré para mí y si algún día puedo volver estaría muy bien.

El Barça me ha ayudado mucho a ser quién soy y siempre estaré agradecido y ojalá que en un futuro pueda volver.

¿Te han aconsejado algo tus compañeros de equipo y amigos que tienes en el Barça?

He hablado con todos, tenemos un grupo de 10 o 11 jugadores que quedamos regularmente para comer. Ellos me animan a hacer lo que yo crea que es mejor para mí. Al final me pueden hacer bromas diciendo que me quede porque son amigos y no quieren perder la relación. en el fútbol es normal verte y luego no tanto ya que se cambia de equipo y al final lo más importante es seguir en contacto. E incluso jugar contra algún antiguo compañero.

Quim Junyent contesta a Andrea Ginés en un momento de la entrevista que el de Balsareny concedió al programa ADN Masia / Dani Barbeito

La importancia de los centrocampistas en el estilo Barça es indudable

El Barça siempre crea centrocampistas de mucho nivel. Desde Xavi o Iniesta. En el Barça lo más importante es que el balón siempre pasa por el centro del campo. Hay equipos donde los centrocampistas no pesan tanto en el juego pero en el Barça si el balón no pasa por dentro la jugada no suele acabar bien. Puede ser que un extremo realice alguna jugada individual pero normalmente el balón pasa por dentro y allí se marcan las diferencias. A veces pierdes algún balón pero en el centro del campo del Barça no puedes perder la pelota. Si pierdes balones es que el juego va mal y el equipo lo nota. Es lo más importante del juego.

Hay equipos donde los centrocampistas no pesan tanto en el juego pero en el Barça si el balón no pasa por dentro la jugada no suele acabar bien

¿Que es lo mejor de toda tu trayectoria en el Barça?

Noticias relacionadas

Me llevo el hecho de haber estado una década siendo jugador del Barça. pocas personas pueden afirmar esto, es muy difícil. Yo lo he vivido y lo he disfrutado siempre y me lo voy a llevar para siempre. El Barça es el club que me ha hecho ser el jugador que soy. No dejaré de seguir el fútbol formativo blaugrana y evidentemente al primer equipo del Barça.