Quim Junyent, la brújula para guiar al Juvenil A hacia la conquista de la Copa de Campeones

Alcalá de Henares es la parada final de la temporada del Juvenil A blaugrana. Pase lo que pase en la final a cuatro de la Copa de Campeones, los de Pol Planas habrán realizado un curso notable pero coronarse con este título subiría la nota final. El primer obstáculo pasa por superar a la UD Las Palmas y si se logra el objetivo en la final (domingo 11h) esperarían el Real Madrid o Granada.

El Barça sufrió pero remontó contra el Tenerife un 2-0 adverso en la ida de los cuartos de final en una eliminatoria en la que brillaron los centrocampistas Pedro Villar y Quim Junyent. Quim es el 'veterano' del grupo ya que la temporada pasada ya fue titular en el equipo que logró el triplete.

Aunque Quim acabará su trayectoria de blaugrana esta temporada y todo apunta a que el Almería será su nuevo destino este interior de gran clase está rindiendo de blaugrana hasta el último día.

Contra el Tenerife Villar puso la energía y el corazón y Quim fue la brújula del equipo liderando el juego desde su posición privilegiada. El tercer centrocampista del barça que remontó contra el Tenerife fue Ebrima Tunkara pero este mediapunta zurdo no estará en Alcalá de Henares.

Ebrima se encuentra concentrado con la selección española Sub-17 que prepara el inminente Europeo de esta categoría en Estonia. Además de Ebrima, Pol Planas pierde a los laterales Jordi Pesquer y Raúl Expósito así como al mediapunta Roberto Tomás.

Pedro Rodríguez volvió de una lesión contra el Tenerife y sumó los últimos minutos del partido. Habrá que comprobar si ya está físicamente preparado para ser titular y completar el centro del campo en el que Villar y Quim Junyent parecen inamovibles. Si el andaluz no está para jugar de inicio Orian Goren o Nil Vicens son las principales alternativas para ejercer de segundo interior.

Pedro ha explicado a los medios del club sus sensaciones ante esta final a cuatro: "Yo que he estado un tiempo lesionado desde fuera he visto que el equipo está entrenando con un ritmo increíble y ahora tenemos el reto de ganar esta Copa de Campeones".

En el eje del ataque Hamza Abdelkarim y Óscar Gistau optan a ejercer de '9' mientras que en las bandas Iu Martínez, Shane Kluivert y Álex González optan a dos plazas. En la portería Iker Rodríguez y Max Bonfill se están alternando en la titularidad mientras que la gran duda es quién puede ejercer de lateral izquierdo.

La duda puede estribar entre Baba Kourouma y Nico Marcipar o incluso Pau Bergés. El lateral izquierdo del Juvenil b es la gran novedad de la convocatoria blaugrana.

El Barça perdió la final de la Copa del Rey Juvenil contra el Betis y fue eliminado de la Youth League en los penaltis en un partido que los de Pol Planas merecieron mejor suerte. Tras brillar en el torneo de la regularidad conquistando de manera merecida el título de liga, toca acabar el curso compitiendo por conquistar la Copa de Campeones.

El Barça ha conquistado este campeonato en cuatro ocasiones, siendo la última vez en la temporada 2021-22. En aquel equipo que dirigía Óscar López destacaban Fermín López y Marc Casadó además de otros nombres conocidos como Ilias, Chadi Riad, Barberá o Estanis Pedrola.

Pol Planas se muestra optimista viendo las sensaciones que transmite su vestuario: "El equipo está muy ilusionado, con muchas ganas y haciendo las cosas bien, en todas las competiciones hemos ido creciendo. es un premio al trabajo".

Sobre las bajas sensibles de los internacionales sub-17, Planas no busca excusas: "Esto habla de que estamos haciendo las cosas muy bien y la verdad es que disponemos de muchos jugadores de calidad y los futbolistas disponibles rendirán como lo han hecho toda la temporada".

Horario y dónde ver

El partido de semifinales de la Copa de Campeones Juvenil entre la UD Las Palmas y el FC Barcelona se disputará este jueves en el Municipal de El Val de Alcalá de Henares.

El partido está previsto para las 20:30 horas y se podrá ver en Esport 3 y Teledeporte. El encuentro será arbitrado por Luis Enrique Morona.

Alineaciones probables

UD Las Palmas: Santana, Pezzolesi, Adriel, Suárez, Leonel, Delgado, Quintana, Santana, Artiles, Aimar y Cruz.

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FC Barcelona: Iker Rodríguez, Guillem, álex Campos, Hafiz Gariba, Baba; Pedro Villar, Quim Junyent, Nil Vicens; Shane Kluivert, Hamza y Álex González