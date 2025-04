"Queremos seguir haciendo historia, nadie nos puede parar..."

En el vestuario del Juvenil A la felicidad es total. Juliano Belletti estaba más que satisfecho por sus jugadores a los que "había que exigirles en los entrenamientos para que disfruten en el campo". Quim Junyent no se conforma con el triplete y asegura que "ahora queremos ganar la copa de campeones y seguir haciendo historia". Andrés Cuenca ha confesado que "sabíamos que si igualábamos su intensidad les podíamos ganar fácil".

Eufórico pero reflexivo. Satisfecho pero reivindicativo. Juliano Belletti ha vivido la tercera Youth League de la historia del Barça com un éxito de sus jugadores:"Se lo merecen por todo el trabajo que han realizado durante toda la temporada des del primer día. Me encanta verles celebrarlo porque han trabajado mucho. Hoy han recogido el premio de todos estos meses"

El gran artífice de un éxito descomunal

El héroe de París y artífice ahora de este triple histórico del Juvenil A estaba muy emocionado tras la gran final jugada por sus discípulos: "Es normal que me emocione porque todo lo que hago es con pasión. Mi trabajo es ayudar a estos chicos para que puedan jugar a nivel profesional y si es posible en este club"

La clave de esta temporada de matrícula de honor del Juvenil A está en como ha encarado Belletti y su cuerpo técnico el trabajo diario des de la pretemporada: "La exigencia que tengo con ellos es en los entrenamientos para que allí lo den todo y puedan disfrutar en los entrenamientos. Soy pesado con ellos y mira ahora llevamos ya más de 100 goles y tres títulos"

Juliano Belletti / Sport

Belletti tenía ganas de expresar los secretos de su labor: "Yo trabajé en el fútbol profesional y ahora me centro en el presente. Mi objetivo ha sido trabajar bien a estos jugadores. Soy brasileño y me gusta que saquen la magia. Lo que quería era obtener la mejor versión de los jugadores". Y para ello era determinante "mantener el orden y la disciplina y así se logra un buen ambiente".

Preguntado por su relación con el entrenador del primer equipo, Belletti ha confesado que "he hablado mucho con él, mi relación con Flick es muy buena. Él está contento con el trabajo que estamos haciendo y mi trabajo es prepararlos para si él los necesita. "

La visión de los jugadores

Quim Junyent: "Belletti nos ha transmitido la tranquilidad porque él ha jugado finales. En los primeros minutos estaba un poco nervioso. Ha sido un año increíble. Hay que seguir mejorando. No se si somos imbatibles pero tenemos un gran equipo. Esta confianza nos da la fuerza para creer que somos los mejores. Ahora vamos a por la copa de campeones."

Andrés Cuenca: "Todos nos dejamos la piel en el campo y nunca dejamos de luchar. Ellos compiten bien y sabíamos que si igualábamos este espíritu podríamos llegar a tener una final relativamente fácil. Estamos muy contentos. Estoy disponible para el Barça sea en el equipo que sea"

Andrés Cuenca / Sport

Jan Virgili: "Me ha cambiado la vida estar aquí. Es un sueño jugar en la Primera Federación y ganar tres títulos con el Juvenil A. Estoy muy contento. Les dije que me sabía mal no estar en las semifinales. Son muy buenos, nadie nos para. No quiero pensar en el futuro. Belletti me ha dado mucha confianza. La piña ha sido clave

El adjunto a la dirección deportiva del Barça Bojan Krkic también ha valorado este éxito de La Masia: "El objetivo es que los jugadores crezcan y evolucionen. Este Juvenil a es un gran ejemplo. El staff ha hecho un gran trabajo. Ha habido una gran coordinación entre el primer equipo, filial y Juvenil A. Es un gran premio ganar estos tres títulos. Belletti ha realizado un gran trabajo, no solo es ganar tres títulos es como ha hecho evolucionar al equipo".