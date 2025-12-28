Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Globe Soccer AwardsBatalla de los sexosBilbao Basket - BarçaCanceloRashfordBardghjiLaLiga FC FuturesLiga Futures resultadosMarc GuehiCamp NouAke BarcelonaAlcarazMercado de fichajesHaciendaCopa ÁfricaRally Dakar 2026Vinicius
instagramlinkedin

LALIGA FC FUTURES

Así quedan las semifinales de LaLiga FC Futures: todos los cruces

Estos son los cuatro aspirantes al título de la XXIX LaLiga FC Futures

Iñigo, guardameta colchonero, marcó un gol de campo a campo

Iñigo, guardameta colchonero, marcó un gol de campo a campo / LaLiga

Clàudia Espinosa

Clàudia Espinosa

Las Palmas de Gran Canaria

Se acerca el final de esta apasionante edición de LaLiga FC Futures. Los cuartos de final no dejaron a nadie indiferente y dejaron varias sorpresas, como las eliminaciones de Espanyol y Barça, que cayeron a manos de Villarreal y Valencia, respectivamente. Atlético de Madrid y Real Madrid superaron a Juventus y Real Betis y protagonizarán un interesante derbi madrileño en 'semis'.

¿Cuándo se juegan las semifinales?

Las semifinales del XXIX Torneo Internacional LaLiga Futures se celebra el lunes 29 de diciembre en el Estadio de Gran Canaria. El primer turno tendrá lugar a las 10:00 (hora local) y, el segundo, a las 10:45 (hora local). Serán partidos de dos partes de 15 minutos cada una.

Así quedan las semifinales

  • Semifinal 1: Villarreal-Valencia | 10:00 hora local / 11:00 hora peninsular | Se emite por TV
  • Semifinal 2: Atlético de Madrid-Real Madrid | 10:45 hora local / 11:45 hora peninsular | Se emite por TV

TEMAS