Así quedan las semifinales de LaLiga FC Futures: todos los cruces

Se acerca el final de esta apasionante edición de LaLiga FC Futures. Los cuartos de final no dejaron a nadie indiferente y dejaron varias sorpresas, como las eliminaciones de Espanyol y Barça, que cayeron a manos de Villarreal y Valencia, respectivamente. Atlético de Madrid y Real Madrid superaron a Juventus y Real Betis y protagonizarán un interesante derbi madrileño en 'semis'.

¿Cuándo se juegan las semifinales?

Las semifinales del XXIX Torneo Internacional LaLiga Futures se celebra el lunes 29 de diciembre en el Estadio de Gran Canaria. El primer turno tendrá lugar a las 10:00 (hora local) y, el segundo, a las 10:45 (hora local). Serán partidos de dos partes de 15 minutos cada una.

Así quedan las semifinales