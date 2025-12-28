LALIGA FC FUTURES
Así quedan las semifinales de LaLiga FC Futures: todos los cruces
Estos son los cuatro aspirantes al título de la XXIX LaLiga FC Futures
Se acerca el final de esta apasionante edición de LaLiga FC Futures. Los cuartos de final no dejaron a nadie indiferente y dejaron varias sorpresas, como las eliminaciones de Espanyol y Barça, que cayeron a manos de Villarreal y Valencia, respectivamente. Atlético de Madrid y Real Madrid superaron a Juventus y Real Betis y protagonizarán un interesante derbi madrileño en 'semis'.
¿Cuándo se juegan las semifinales?
Las semifinales del XXIX Torneo Internacional LaLiga Futures se celebra el lunes 29 de diciembre en el Estadio de Gran Canaria. El primer turno tendrá lugar a las 10:00 (hora local) y, el segundo, a las 10:45 (hora local). Serán partidos de dos partes de 15 minutos cada una.
Así quedan las semifinales
- Semifinal 1: Villarreal-Valencia | 10:00 hora local / 11:00 hora peninsular | Se emite por TV
- Semifinal 2: Atlético de Madrid-Real Madrid | 10:45 hora local / 11:45 hora peninsular | Se emite por TV
- El Barça puede pagar cara la explosión de Trincao
- Los errores del Barça con Vitor Roque: una llegada prematura y un alto precio para romper su vinculación
- Otra alternativa de Flick para el central
- El Spotify Camp Nou da otro paso adelante: imagen espectacular desde el asiento más alto
- Mika Mármol, un posible ingreso que se cae para el Barça
- El lío que se le viene al Barça en la portería
- Las prisas de Marc Guéhi condicionan su fichaje por el Barça
- Nuevos detalles de la denuncia de la ex nutricionista del Madrid: 'No cambies nada o te echamos, así llevamos 15 Champions