Así quedan los cuartos de final de LaLiga FC Futures: todos los cruces

Tremendo final de fase de grupos del XXIX Torneo Internacional LaLiga FC Futures. Ahora empieza lo bueno: la fase decisiva. Los dos primeros clasificados de cada grupo obtuvieron su billete a unos cuartos de final que se celebrarán esta misma tarde a partir de 17:30 (hora local). La acción, eso sí, no cesa para los ocho restantes, que disputarán la fase de consolación.

El Real Betis abrió la jornada y selló su pasaje a los cuartos de final a lo grande: goleando al Paris Saint-Germain. La Juventus hizo lo propio venciendo por la mínima a un Benfica que quedó matemáticamente eliminado del torneo, mientras que el Borussia Dortmund, pese a ganar al Sporting CP, cayó al tercer puesto tras el triunfo del Barça sobre el Espanyol en el miniderbi.

El Inter de Milán agotó sus opciones tras ceder ante el Valencia, que, con los mismos puntos que el Sevilla, acabó segundo por la diferencia de goles. Y, el Villarreal, terminó primero del Grupo D. Atlético y Las Palmas firmaron las tablas y los pío pío quedaron eliminados, como el PSG. Por último, el Real Madrid superó con autoridad al Athletic Club, que también jugará la fase de consolación.

Los ocho equipos clasificados

Real Madrid, Juventus (Grupo A), Atlético, Real Betis (Grupo B), FC Barcelona, RCD Espanyol (Grupo C), Villarreal y Valencia (Grupo D) son los ocho equipos clasificados a los cuartos de final.

Athletic, Benfica (Grupo A), PSG, UD Las Palmas (Grupo B), Borussia Dortmund, Sporting CP (Grupo C), Sevilla, Inter Milan (Grupo D) disputarán los cuartos de final de consolación.

Así quedan los cuartos de final

Cuartos 1 (Villarreal-Espanyol) | 17:30 hora local / 18:30 hora peninsular | Se emite por TV

Cuartos 2 (Atlético de Madrid-Juventus) | 18:00 hora local / 19:00 hora peninsular | Se emite por TV

Cuartos 3 (FC Barcelona-Valencia) | 18:30 hora local / 19:30 hora peninsular | Se emite por TV

Cuartos 4 (Real Madrid-Real Betis) | 19:00 hora local / 20:00 hora peninsular | Se emite por TV

Así quedan los cuartos de final de consolación