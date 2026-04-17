Prueba final para Hamza en el Barça

Hamza Abdelkarim está de vuelta. El corpulento delantero cedido por el Al Ahly vuelve a estar a disposición de Pol Planas, técnico del Juvenil A, para el partido que este domingo (12.00 h.) disputa frente al Cornellà en la Ciutat Esportiva Joan Gamper correspondiente a la División de Honor de la categoría.

Cuando restan tres jornadas para el final, el Barça es el líder con un punto por encima del Espanyol. El calendario que le espera es el propio Cornellà, Constancia y Montecarlo. Tres rivales a los que el conjunto blaugrana debería superar para depender de sí mismo en la lucha por conseguir el título.

Planas tendrá el refuerzo de Hamza, cuyas molestias musculares le habían impedido participar en los últimos encuentros. Por ahora, Hamza anotó un gol y forzó un penalti en el partido ante el Huesca, pero no ha tenido la ocasión de demostrar mucho más a causa de su lesión.

Estos tres partidos son importantes para Hamza ya que se juega su continuidad en el Barça. El conjunto blaugrana tiene una opción de compra en función del número de partidos que dispute, pero al final su rendimiento será el que dictamine sentencia.

El Barça, además de estos tres partidos del Grupo 3, podrá jugar la Copa de Campeones contra el resto de equipos que se lleven en sus divisiones en caso de ganarle el pulso al Espanyol.

Hamza es un futbollista con mucha proyección, aunque el tiempo está jugando en su contra. Las sensaciones en los entrenamientos y en estos últimos partidos serán muy importantes para el joven futbolista de 18 años.