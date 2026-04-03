El prometedor extremo chino Li Haoyan ficha por el Barça: "Es una bala"

El Barça sigue moviéndose para mejorar sus plantillas en el fútbol formativo. Son refuerzos de calidad para dar un punto más de talento a unos equipos repletos de promesas de mucha proyección.

SPORT les ha avanzado en estos últimos días muchos nombres que poco a poco van a resultar conocidos para los aficionados del Barça. Al mediapunta Víctor Santiago, el interior Álex López, el mediocentro Víctor Barbany y el organizador Omri Weiss-Sharabi hay que sumarle el nombre de Li Haoyan. Este atacante es un habitual de las selecciones inferiores de Catalunya.

Li Haoyan juega con la selección catalana / FCF

Este es un nombre que ha avanzado Carles Aguilar en su cuenta de X @Charlyplanter y que en SPORT ya teníamos bajo nuestro radar para confirmar su llegada a la entidad barcelonista. Hemos podido confirmar que su salto al Barça es ya un hecho.

Li Haoyan es un extremo de origen chino milita actualmente en el Sub-14 (antiguo Infantil A) de la Damm. Con los cerveceros ha marcado esta temporada ocho goles pero los que lo conocen resaltan que su capacidad de desequilibrar es muy destacable:"Es un jugador muy rápido y extremadamente potente, es una bala".

Li Haoyan es una de las piezas clave del Sub-14 de la Damm que ocupa la séptima plaza de la División de Honor de esta categoría. Recientemente, la Damm visitó la Ciutat Esportiva y el Barça solo pudo ganar por la mínima (1-0). El gol blaugrana lo marcó Fode Diallo y Li Haoyan fue titular como extremo izquierdo.

Li Haoyan es muy poderoso en lo físico / Damm CF

En su anterior visita a la Ciutat Esportiva, el extremo chino marcó un gol contra el Sub-13 blaugrana. Fue en el tramo final del pasado curso en un partido que el barça ganó (4-1) con una exhibición de David Moreno, autor de tres goles.

En el pasado curso Li Haoyan jugó cinco partidos oficiales con la Damm y anotó tres goles. En la temporada 2026-27 Li Haoyan actuará de blaugrana en el Sub-15 (antiguo cadete).

En su demarcación de extremo el Barça cuenta en esta generación del 2012 con jugadores tan mediáticos como Adam Qaroual o el hermano de Guille Fernández (Juan Fernández). El zurdo Álex Pliego es otro de los delanteros exteriores de esta edad.

Además de sus cualidades técnicas si Li Haoyan consigue progresar en la cantera del Barça, su condición de chino puede ser un elemento interesante para el departamento de marketing del Barça por el interés que puede generar su presencia en un país tan potente como lo es el gigante asiático.