La promesa coreana Minguk Lee lidera el once ideal de la semana en La Masia

El apellido Lee en el fútbol base del Barça va ligado históricamente a la sanción FIFA y lo que sucedió con la promesa Seung-Woo Lee.

El Barça fue sancionado duramente por el máximo organismo de fútbol planetario por una supuesta contratación irregular de jugadores extranjeros en el fútbol base.

Con todo, muchos de ellos vieron cortada su proyección y sus esperanzas de llegar lejos en el Barça quedaron truncadas. Seung-Woo Lee juega actualmente, a sus 28 años, en el Jeonbuk Hyundai coreano. Mierntrastanto compañeros de generación suyos como Cucurella o Dani Olmo están en la élite europea.

El fútbol base blaugrana tiene este cursos dos jugadores coreanos con este típico apellido de este país asiático (Lee). Sonm los hermanos Minguk y Daehon Lee, dos futbolistas que han cambiado el Infantil A del Espanyol por el Sub-15 barcelonista.

Minguk Lee es un carrilero magnífico / Valentí Enrich

Tanto Minguk como Daehon son dos jugadores de banda que rinden tanto en la demarcación de lateral como en la de extremo. Minguk se ha consolidado como el '2' del equipo de Álex Fernández aunque en ocasiones se intercambia con Iker Nsang este rol y ejerce con éxito de extremo.

Daehon puede jugar de lateral y extremo en ambas bandas cumpliendo de maravilla con las exigencias tácticas de estas demarcaciones.

Si Daehon es un punto más polivalente, Minguk se está exhibiendo como un lateral derecho de garantías. En tareas defensivas es un seguro de vida mientras que cuando se incorpora al ataque combina calidad, velocidad y criterio para lanzar a los atacantes y surtir de grandes centros tanto al '9' como a los interiores que llegan desde la segunda línea.

Minguk y Daehon Lee han llegado este curso al Barça / Instagram

El Sub-15 blaugrana goleó al Granollers (5-0) en una actuación coral excelente del equipo de Álex Fernández. En nuesto once ideal hemos seleccionado del Sub-15 blaugrana Minguk, Unax Hernández, Adrián Sánchez y Héctor Asumu aunque otros como Lucas Bernal, Jan Giral, Divine o Mamadou también han hecho méritos para lograrlo.

Minguk anotó su segundo gol del curso pero además de ello volvió a destacar por su capacidad para ofrecer soluciones ofensivas al equipo.

Con todo, nuestro once de elegidos es el siguiente: Gerard Sala, Minguk Lee, Hafiz Gariba, Sergi Mayans, Pau Bergés; Biel Ramos, Unax Hernández, Adrián Sánchez; Héctor Asumu, destiny Ejofor y Anás Saghdani.

Los once mejores de la jornada

GERARD SALA: El Atlètic Segre inquietó poco la portería del Juvenil B pero cuando lo hizo el portero blaugrana exhibió una seguridad portentosa.

MINGUK LEE: El lateral coreano anotó uno de los cinco goles del Sub-15 contra el Granollers. El '2' blaugrana es una garantía en todas las facetas del juego.

HAFIZ GARIBA: Pese a que el Juvenil A perdió en la ida de los cuarttos de la Copa de campeones (2-0), Hafiz Gariba completó un partido magnífico.

Hafiz Gariba es un defensa muy completo / Dani Barbeito

SERGI MAYANS: El central zurdo del Juvenil B se mostró como un perfecto corrector ante las rápidas transiciones del Atlètic Segre. Su entendimiento con Joan Inglés es magnífico.

PAU BERGÉS: El ascenso de Pesquer al Juvenil A le ha dado más opciones ade ser titular a un Pau Bergés que siempre que juega rinde de manera notable.

BIEL RAMOS: El centrocampista del Sub-12 marcó el gol más espectacular de la jornada en la cantera. Biel se inventó un sombrero y una volea en un auténtico golazo en el campo del Can Buxeras.

Hugo Galdeano celebra un gol con Destiny y Biel Ramos / Dani Barbeito

UNAX HERNÁNDEZ: El mediocentro del Sub-15 completó una 'masterclass' de como ejercer de '6' en el Barça. El hermano del ex-jugador del filial Unai Hernández es un futbolista de equipo magnífico.

ADRIÁN SÁNCHEZ: El malagueño va a más y su presencia ofensiva es actualmente una maravilla. Adrián regatea, asiste y define con la facilidad de los elegidos. Un talento único.

HÉCTOR ASUMU:El extremo zurdo del Sub-15 volvió a dejar huella en la goleada de su equipo al Granollers. Héctor anotó un golazo de falta con una ejecución técnica excepcional.

Héctor Asumu es un extremo con unas cualidades físicas diferenciales / FCB

DESTINY EJIOFOR: El delantero centro del Sub-12 del Barça anotó cinco goles en el triunfo en el campo del Can Buxeras. Destiny es un '9' con unas cualidades únicas.

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ANÁS SAGHDANI:El delantero centro del Sub-13 marcó un gol y ofreció una asistencia en la victoria del equipo de Jordi Pérez (0-2) en el campo del Mercantil. Anas está creciendo de manera increíble en su rendimiento.