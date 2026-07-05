El profesor Albert Peris, un fichaje de lujo para el fútbol base del Barça: "Es un crack, un perfil de alto nivel"

En las altas esferas del fútbol formativo del Barça guardaban muy en secreto el diseño de los banquillos para la temporada 2026-27. Renovado Juliano Belletti, había pocas dudas sobre la continuidad de los dos entrenadores de los equipos juveniles. El trabajo solvente de Pol Planas y Cesc Bosch merecía que se plasmara su continuidad para reforza su labor como principales entrenadores del Juvenil A y Juvenil B.

Las sorpresas llegaron en la categoría cadete. David Sánchez asciende como coordinador y Álex Fernández da también un paso adelante subiendo del Sub-15 al Sub-16. Lo más inesperado fue la elección como primer entrenador del Sub-15. El club anunció que Albert Peris volvía al Barça para entrenar a los jugadores cadetes de primer año del club.

FC BARCELONA - LAS PALMAS. FOTO: VALENTI ENRICH. francisco javier garcia pimienta. las palmas. liga españa 2023/2024 barça . las palmas. banquillo 2023/2024. estadio olimpico montjuic / VALENTI ENRICH / SPO

Albert Peris es un técnico de 38 años con un currículum brillante que vuelve al Barça tres años después de su primera etapa de ocho temporadas en la entidad barcelonista.

Peris ha formado parte estos dos últimos años del staff de García Pimienta tanto en la UD Las Palmas como en el Sevilla. En ambos conjuntos ejercía de tercer entrenador complementando la labor de Álex García como principal auxiliar.

El de Santa Coloma de Farners ya asumió este rol cuando García Pimienta era el entrenador del Barça B y tanto él como Pau Martí eran los dos técnicos auxiliares. Peris saltó al Barça B procedente del Juvenil A blaugrana, equipo en el que trabajó entre 2015 y 2018. Pep Segura fue quién contrató a Peris cuando este formaba parte de la estructura de la Federació Catalana.

Albert Peris goza de enorme prestigio en el mundo del fútbol / Archivo

Albert Peris era profesor de la Escuela de entrenadores de Catalunya y en esta labor ya se ganó un enorme prestigio. De hecho, además de graduarse en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la UAB, Peris destacó por su excelencia académica con un Master en Psicobiología y Neurociencia cognitiva y un Master en Alto Rendimiento Deportivo. Con todo ello, Peris posee un Postgrado en Coaching Deportivo en el Institut Gestalt.

Además cuenta con la máxima titulación como entrenador profesional. Antes del Barça también trabajó en el fútbol base de la Damm, Espanyol y en los Escolapis de Sarrià.

Albert Peris ha trabajado con García Pimienta en el Sevilla y Las Palmas / UD las Palmas

Albert Peris suele participar en simposiums de prestigio ya que su formación y nivel de conocimientos metodológicos lo acalan. "Es un crack, un perfil de formador de alto nivel". Todas las fuentes consultadas por SPORT coinciden en señalar a Peris como un fichaje excepcional para la cantera del Barça. Hasta ahora ha sido un apoyo único para García Pimienta pero a sus 38 años le toca iniciar su carrera como primer entrenador.

Albert Peris y García Pimienta han tabajado juntos en el Barça, Sevilla y Las Palmas / FCF

El Sub-15 del Barça (antiguo Cadete B) no es un equipo cualquiera. Peris dirigirá una de las mejores generaciones de La Masia con niños prodigio como David Moreno o Fode Diallo así como fichajes excepcionales como Enzo PérezAyoub Hilali.

Peris tendrá además bajo su dirección a futbolistas con un poderío enorme como Antonio Amaya, Alan Guerra o John Adams así como grandes talentos por explotar como Gerard Mateo o Adam Qaroual.

Hay una función que Peris cubrió en el Barça en la temporada 2022-23 que es la de Director del Área de Metodología que describe su gran valúa como profesional. Su solidez académica es indiscutible.

Un entrenamiento del Juvenil A en el curso 2016-17 / JOAN IGNASI PAREDES

Peris es un erudito del fútbol que sabe además trasladar sus enormes conocimientos a la práctica. Sus recientes experiencias en el Sevilla y Las Palmas así lo atestiguan.

El flamante entrenador del Sub-15 del Barça ha disfrutado en el fútbol profesional pero ahora dará un paso importante en su carrera al ejercer como formador. Se trata de una labor para la que está más que preparado no solo por su bagaje futbolístico sino sus conocimientos en el ámbito psicológico y neurológico.

Gestionar chavales en plena adolescencia y prepararlos para la élite es un gran reto para este técnico gerundense que se ha entendido de maravulla con García Pimienta pero que ahora volará solo.

Entrenamiento del Juvenil A / JOAN IGNASI PAREDES

En el Sub-15 blaugrana contará con Enric Daví como segundo entrenador y asumirá la dirección de la generación del 2012.

Albert Peris es un gran teórico del fútbol al que le gusta pisar el verde, un maestro con conocimientos infinitos que sabe tocar la tecla para llegar al jugador, un entrenador que domina de la A a la Z los fundamentos del ADN Barça.

Albert Peris domina la teoría y la práctica del fútbol / RFEF

Un técnico que conoce la casa y ha crecido fuera del Barça en banquillos muy exigentes. "Lo hará muy bien, su nivel como formador es muy alto y conoce el Barça a la perfección": Esto nos decía una persona que ha trabajado con él en el día a día.

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Hay fichajes que a veces pasan desapercibidos y son incorporaciones extraordinarias que pueden dejar huella. Albert Peris es un fichaje de lujo para la mejor academia del mundo. Los David Moreno, Fode Diallo, Enzo Pérez y compañía están de enhorabuena. Crecer con buenos maestros es clave para las perlas de La Masia y con Peris estos chicos se desarrollarán de la mwejor manera en todos los ámbitos.