El prodigio de 15 años del Barça Ebrima Tunkara vuelve a deslumbrar con un golazo

El San Francisco balear no había perdido en casa desde noviembre. En los últimos siete partidos había ganado cinco encuentros y afrontaba la visita del Barça con la tranquilidad de ocupar una cómoda octava plaza en la clasificación. Además los locales se avanzaron con un buen gol de Daniel Molina tras una jugada trabajada en un córner.

El Juvenil A blaugrana es el único equipo que no ha perdido ningún partido liguero y supo reaccionar a tiempo. Ebrima Tunkara cogió las riendas del equipo y anotó un gran gol que sirvió de revulsivo para culminar una fantástica remontada. Era el minuto 24 y Ebrima recibió un balón en la banda derecha. El primer control fue clave para superar a su lateral y posteriormente se fue del central para finalizar como solo los genios saben hacer. Chut potente y muy colocado de Ebrima y el portero Casanella no pudo hacer nada.

Nuhu Fofana y Ebrima se entienden de maravilla / Gorka Urresola

El Juvenil A blaugrana volaba y Ebrima volvió a aparecer para generar antes del descanso una acción de peligro que acabó culminando el enrachado Nuhu Fofana. Avanzarse en el marcador le dio al Barça la tranquilidad para dominar el partido y a diez minutos para el final pudo certificar el triunfo. Adrián Guerrero transformó un penalti cometido sobre Quim Junyent y estableció el 1-3 definitivo.

Con su gol Ebrima suma ya seis tantos y su aportación ya sea como extremo derecho o interior es muy interesante. El gambiano es un cadete inusual ya que a sus 15 años es un titular en el Juvenil a y ya debutó con el barça Atlètic en la Copa Catalunya.

Ebrima está en racha / Gorka Urresola

El Espanyol y el Mallorca ganaron sus respectivos partidos y los blaugranas mantienen cuatro puntos de ventaja respecto a los blanquiazules y ocho respecto a los baleares. El próximo partido para el Juvenil A barcelonista será precisamente contra el Mallorca. En la Ciutat Esportiva Joan Gamper, blaugranas y mallorquinistas se verán las caras el próximo domingo 1 de marzo a las 17 horas.

Orian Goren celebró así su golazo al Espanyol / Dani Barbeito

Ebrima, Orian Goren, Pedro Rodríguez y compañía aspiran a conquistar esta temporada un triplete nacional. Tras la eliminación en la Youth League, quedan nueve jornadas ligueras, dos partidos de la Copa del Rey que se disputarán en Lugo (11-15 Marzo) y para culminar una gran campaña faltaría ponerle la guinda al pastel con la Copa de Campeones.

El 1x1 del once ideal de la semana en La Masia

Este es el once ideal de la jornada en la cantera blaugrana tras la disputa de los partidos del fútbol base correspondientes a este último fin de semana: Iker Rodríguez, Guiu Xuclà, Derek Puig, Luca Pérez, Hugo Tomás; Eric Marín, Miràngels, Roberto Tomás; Ebrima, Jayden Espinal y Shinta.

IKER RODRÍGUEZ: En su segundo partido con el Juvenil A se reivindicó con un paradón bestial en un mano a mano clarísimo que podía haber sido el segundo gol del San Francisco.

Iker Rodríguez fue la gran sorpresa en la alineación de Pol Planas / Gorka Urresola

GUIU XUCLÀ:El lateral derecho del Sub-16 fue uno de los destacados del triunfo de su equipo (0-2) en el campo del Gimnàstic Manresa.

DEREK PUIG: El central del sub-14 marcó el único gol de su equipo en el triunfo por la mínima (1-0) ante el Badalona. además del gol, Derek estuvo impecable en defensa formando una gran dupla con Pol Jou.

Derek Puig marcó un gol contra el Badalona / Dani Barbeito

LUCA PÉREZ: La zaga del Sub-16 brilló en el campo del Gimnàstic Manresa. Tanto Luca como Pere Villacorta estuvieron impecables en su tarea.

Luca Pérez es un central elegante y contundente / Dani Barbeito

HUGO TOMÁS: El defensa zurdo del Sub-14 juega habitualmente de lateral. Contra el Badalona Hugo lució sus grandes cualidades técnicas y una capacidad correctora decisiva ejerciendo de central izquierdo.

Hugo Tomás es un defensa zurdo muy elegante / Dani Barbeito

ERIC MARÍN: No es el más brillante ni el más mediático pero su trabajo silencioso es oro puro para el Sub-14. Ante el Badalona, Eric Marín dio un clínic de como ejercer de '6'.

XAVI MIRÀNGELS: El Juvenil B logró abrir la ta en el campo del Vilassar con una asistencia genial suya a Roberto Tomás. Miràngels es el centrocampista más creativo del equipo de Cesc Bosch.

Xavi Miràngels está completando un curso brillante con el Juvenil B / Dani Barbeito

ROBERTO TOMÁS: Sus dos goles contra el Vilassar certifican su momento dulce. Roberto Tomás definió con clase para anotar su cuarto gol en su quinta participación con el Juvenil B.

Roberto Tomás marcó el 2-1 contra la Grama / Dani Barbeito

EBRIMA TUNKARA: El extremo derecho desencalló un partido complicado con una genialidad. Además de marcar el 1-1 en el campo del San Francisco, participó en el segundo tanto blaugrana.

JAYDEN ESPINAL: El equipo de Jordi Pérez se impuso al Vilassar (0-6) con otro doblete de Jayden Espinal. El delantero centro infantil suma ya once goles en el campeonato liguero.

Jayden Espinal marcó un gol contra el Atlètic Segre / Dani Barbeito

SHINTA NISHIYAMA:El japonés marcó dos goles en el triunfo del Sub-12 (1-4) en el campo del Martinenc. Shinta es un prodigio de velocidad y su zurda es un cañón. Con este doblete, Shinta suma ya nueve dianas.