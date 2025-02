Las primeras declaraciones de Sergi Milà como entrenador del Barça Atlètic

El martes fue anunciado como nuevo entrenador del Barça Atlètic. El domingo debutará en Tarragona pero hoy ya ha hablado para los medios oficiales del club.

El Barça ha publicado en la web del club y en Barça One las primeras impresiones del técnico escogido para cambiar la dinámica del filial y lograr conservar la categoría.

Sergi Milà es un portavoz que destaca por un discurso optimista y muy bien elaborado.

Sergi Milà quiere cambiarle la cara al filial: "No es que sea una oportunidad única en mi vida, es que es una oportunidad para cambiar una dinámica complicada pero por suerte disponemos de jugadores de gran calidad para tirarlo adelante".

El entrenador que sustituye a Albert Sánchez se focaliza en el juego como solución para volver a ganar partidos: "Intentaremos ser reconocibles y que el Barça Atlètic sea un equipo que sea protagonista y que quiera tener el balón. Buscaremos estar pocos ratos sin la pelota y cuando toque intentaremos ser muy buenos para recuperarla".

Sergi Milà ha entrenado en todas las categorías inferiores del club / FCB

Sergi Milà añadió que "intentaremos ser dominadores del juego y del marcador ya que tenemos una plantilla de un nivel excelente, creo que es una de las mejores de la categoría". Sobre la actitud de los jugadores Sergi destacó que "la predisposición de los chicos ha sido muy buena desde el principio y vamos a ir al 100% a competir".

Sobre el debut en el campo del Nàstic (domingo 19:45h Barça One) , Milà ha querido restarle dramatismo al partido: "No me lo planteo como una final ni pienso si estamos en descenso. Mi planteamiento es que el domingo tenemos que ir a ganar. Tenemos trece partidos e intentaremos ganar los trece".

Milà concluyó que "el campo del Nàstic con un gran ambiente es el escenario perfecto para poder empezar a mostrar este cambio de dinámica".