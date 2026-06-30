El primer maestro de Lamine cumple 20 años en La Masia: Un formador que sigue puliendo las joyas del Barça

David Sánchez Domeque está a la espera, como el resto de entrenadores del fútbol base, de que el Barça anuncie en breve como quedan configurados los banquillos en la cantera blaugrana para esta próxima temporada.

A día de hoy no ha trascendido ningún movimiento y se espera que prime la continuidad tras una temporada muy positiva en La Masia.

David Sánchez ha culminado un curso fantástico con el sub-16 (antiguo Cadete ) gestionando de maravilla un grupo de futbolistas que darán este curso el salto al Juvenil B. El objetivo formativo siempre es prioritario por encima de los resultados que una temporada más han resultado positivos.

El Sub-16 blaugrana ha sido campeón de liga, subcampeón de Catalunya y ha conquistado, entre otros torneos, el MIC.

David Sanchez es un clásico de los banquillos de la cantera del Barça / Valentí Enrich

David Sánchez es el tercer técnico blaugrana con más años consecutivos en el club solo superado por Sergi Milà (25 años) y Jordi Pérez (22 años). El de Sant Vicenç de Castellet acaba de cumplir dos décadas en la cantera barcelonista.

Sergi Milà, actual coordinador y director del área de metodología, empezó a trabajar en el Barça en el año 2001. Jordi Pérez, entrenador del Sub-13, arrancó su etapa como trabajador en la base barcelonista en el año 2004. La primera experiencia como técnico blaugrana de David Sánchez arrancó en el año 2006.

El Sub-16 ganó la liga con autoridad / FCB

Sergi Milà es quién suma más años seguidos vinculado al Barça (25), Jordi Pérez es el que más temporadas acumula de manera consecutiva como primer entrenador (15 años) mientras que David Sánchez lleva ya 17 años seguidos ejerciendo de entrenador (sumando su labor como primero y segundo).

David Sánchez, durante el torneo en Arona / FCB

Como primer entrenador del fútbol-11, David Sánchez también lidera la lista de 'místers' con más temporadas consecutivas en el club. Este curso ha cumplido nueve campañas dirigiendo a equipos infantiles o cadetes.

En el fútbol-7 Dani Segovia y Juanan Gil son los otros entrenadores que suman más temporadas en La Masia.

David Sánchez, en la plataforma que se construyó en la Ciutat Esportiva para las cámaras de Barça TV / Dani Barbeito

La labor de David Sánchez en estas dos décadas de servicio a la mejor cantera del mundo responde a los principios de los mejores formadores del Barça. Su prioridad es formar equipos que respeten la filosofía y el ADN Barça pero sin olvidar que la tarea principal que reacae en sus espaldas es mejorar a las jugadores que pasan por sus manos.

En estas 20 temporadas, David ha tenido que gestionar en edades clave centenares de promesas de todo tipo. Con ellos siempre se ha mostrado exigente y a su vez cercano.

FC BARCELONA ALEVINC - CALELLA. FOTO: Valenti Enrich. david sanchez domene - david sanchez anara. barçaalevinc - calafellalevin. amistoso 2016/2017 barçaalevinc - calafellalevin. deportiva accion 2016/2017. ciudad deportiva / VALENTI ENRICH / Enviados

David domina la metodología del Barça desde que empezó a trabajar en el verano del 2006 en la Barça Escola (anteriormente FCB Escola). La escuela oficial de fútbol del FC Barcelona está destinada a jugadores y jugadoras de entre 6 y 12 años que pagan una cuota para aprender la metodología y la idea de juego característica del Club.

De los 19 a los 22 años, el técnico del Bages adquirió un gran conocimiento metodológico que le sirvió para dar el salto al fútbol formativo blaugrana.

David Sánchez ejerció entonces tres temporadas como entrenador auxiliar en el fútbol-7 y de allí ascendió a primer entrenador. Su debut como máximo responsable de un equipo fue en la temporada 2012-12 dirigiendo al Prebenjamín, equipo que lideró durante tres temporadas de manera consecutiva.

David Sánchez suma dos décadas en la cantera del Barça / Valentí Enrich

Allí es donde coincidió con la mágica generación del 2007 y con Lamine Yamal. El de Rocafonda fue fichado por el Barça en el curso 2014-15 del modesto equipo de La Torreta de La Roca del Vallés. Lamine debutó de manera oficial con el Barça a las órdenes de David Sánchez en un partido entre el Don Bosco y el Prebenjamín blaugrana.

Lamine marcó dos goles en un triunfo agónico del conjunto en el que también militaba Marc Bernal.

David Sánchez dirigió a Lamine y Bernal en el Prebenjamín / Valentí Enrich

El primer entrenador del Barça que guió los pasos de Lamine y Bernal en el Barça fue David Sánchez. Ambos se hincharon a marcar goles pero lo importante fue su crecimiento futbolístico y la adaptación paulatina al modelo de juego del Barça.

Si Lamine y Bernal crecieron durante cinco temporadas en el fútbol-7 aprendiendo todos los secretos del idioma Barça, David Sánchez sumó ocho temporadas en el fútbol-7 acumulando sus tres años como segundo entrenador y los cinco años que ejerció como técnico principal.

David Sánchez observa un partido con Rafa Rodríguez y Dani Horcas / Valentí Enrich

El salto natural que dan los jugadores del fútbol-7 al fútbol-11 lo vivió David Sánchez en el curso 2017-18. Tras dos años como técnico de los infantiles de primer año saltó al Infantil A. En este equipo volvió a coincidir con Lamine en el último año que el de Rocafonda jugó en el equipo que le tocaba por su edad.

David Sánchez alineó a Lamine de falso nueve logrando que anotara 14 goles en los 15 partidos oficiales que disputó.

La pandemia frenó que Lamine, Bernal, Cubarsí y el resto de jugadores de la generación del 2007 pudieran sumar más partidos en esta categoría.

Lamine Yamal cuando era un infantil que era dirigido por David Sánchez / Valentí Enrich

Si Lamine fue quemando categorías a una velocidad de vértigo, David Sánchez siguió con su proceso lento pero seguro. En todos los años el club valoró de manera positiva su labor siguiendo en el Infantil B hasta que la actual dirección liderada por Alexanko le ascendió al Cadete B en el verano del 2023.

Desde entonces ha sumado tres temporadas dirigiendo a cadetes (dos con el Cadete B y una con el Sub-12). Estas dos últimas temporadas David Sánchez ha sido el maestro de la prometedora generación del 2010.

Los Luca Pérez, Hugo Garcés, Ruslan Mba, Artem Rybak o Ignasi Bassas han crecido una barbaridad a las órdenes de David Sánchez. El técnico de Sant Vicenç de Castellet ha seguido durante todos estos años con su método de máxima exigencia a los jugadores.

David Sánchez vive con pasión su profesión de formador / Dani Barbeito

Con tacto pero reclamando máxima implicación David Sánchez ha logrado impulsar el potencial de la mayoría de los jugadores que han trabajado a sus órdenes.

Además de los anteriormente citados Lamine y Bernal, futbolistas como Pau Cubarsí, Xavi Espart, Jofre Torrents, Shane Kluivert, Marc Guiu, Héctor Fort, Ebrima Tunkara o Baba son solo algunos de los jugadores que han pasado por sus manos y han evolucionado de manera bestial.

La generación del 2007 pasó por las manos de David Sánchez / Valentí Enrich

David Sánchez no es una excepción, el Barça cuenta con una nómina de formadores extraordinarios que son un activo impagable. Su manera de transmitir el idioma Barça a las promesas de La Masia es clave para que la mejor academia del mundo funcione como un reloj suizo.

Los más veteranos como Jordi Pérez, Pol Planas, Dani Segovia o Juanan Gil y los que llevan menos años como Cesc Bosch, Álex Fernández, Adrià Monràs o Pol Combellé transmiten de maravilla la ideología futbolística del club que defienden los coordinadores Sergi Milà y Marc Serra. Todos ellos cuentan con el apoyo de José Ramon Alexanko y Andrés Manzano, los máximos responsables del fútbol base del club.

David Sánchez es el entrenador del Sub-16 / FCB

Todos ellos son nombres que no son muy populares pero su prestigio y trabajo es fundamental para que Flick siga feliz observando como siguen llamando a su puerta talentos de un nivel increíble. Los Orian Goren, Ebrima y demás talentos que piden paso han crecido bajo la batuta de todos estos magníficos formadores. Cuidémoslos.

Todas las temporadas de David Sánchez en el Barça

2006-07: Barça Escola

2007-08: Barça Escola

2008-09: Barça Escola

2009-10: Segundo entrenador Prebenjamín

2010-11: Segundo entrenador Benjamín A

2011-12: Segundo entrenador Benjamín A

2012-13: 1er entrenador Prebenjamín

2013-14: 1er entrenador Prebenjamín

2014-15: 1er entrenador Prebenjamín

2015-16: 1er entrenador Benjamín B

2016-17: 1er entrenador Alevín C

2017-18: 1er entrenador Infantil B

2018-19: 1er entrenador Infantil B

2019-20: 1er entrenador Infantil A

2020-21: 1er entrenador Infantil A

2021-22: 1er entrenador Infantil A

2022-23: 1er entrenador Infantil A

2023-24: 1er entrenador Cadete B

2024-25: 1er entrenador Cadete B

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