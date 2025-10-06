Premio merecido para Dani Rodríguez, un extremo preparado para explotar

Un pasito más para una de las grandes joyas de La Masia. Dani Rodríguez Crespo ha sido citado por David Gordo para los partidos contra Noruega y Finlandia que afrontará en esta ventana internacional la selección española Sub-21. El delantero del Lille Matías Fernández ha causado baja y el escogido ha sido el extremo de 20 años del Barça Atlètic.

Dani Rodríguez ha dejado atrás la lesión que sufrió en Valladolid en su debut oficial y poco a poco estás sumando minutos en el Barça Atlètic. El vasco ya ha sido titular en las dos últimas victorias del equipo de Belletti y su aportación es prometedora aunque todavía necesita ganar ritmo para alcanzar su mejor versión.

Dani Rodríguez debutó en Valladolid / FCB

Esta temporada suma 163 minutos en la Segunda Federación mientras que el curso pasado apenas pudo llegar a los 384 minutos en la Primera Federación a causa de diferentes lesiones que frenaron su progresión.

Internacional Sub-17 y Sub-19 con España, Dani puede rendir de maravilla ejerciendo de extremo derecho o izquierdo. Como buen zurdo quizá luce más en la derecha pero sus características técnicas y físicas le permiten adaptarse a la perfección a los dos perfiles.

Este curso estuvo muy cerca de irse cedido al Valencia pero finalmente se quedó en el Barça Atlètic con la intención de sumar bagaje competitivo y esperar una posible oportunidad de Hansi Flick. La mejor versión de Dani Rodríguez es la de un extremo muy creativo, potente, veloz y con capacidad para sumar números en asistencias y goles.

Dani Rodríguez deslumbró en sus 45 minutos contra el Castellón B / Dani Barbeito

Dani podría debutar con la Sub-21 este viernes 10 de octubre en Guadalajara contra Noruega en un partido amistoso. Ante Finlandia en Castellón el próximo martes 14 podría llegar el estreno oficial con la Sub-21 en un encuentro clasificatorio para el europeo de esta categoría.

Juliano Belletti lo perderá para el partido que el Barça Atlètic jugará este próximo sábado (18h) en el Johan contra el Reus Reddis. Esta baja se suma a otras importantes a causa de las convocatorias internacionales como Dro, Toni, Cuenca o Cortés.