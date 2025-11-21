El precioso elogio de la estrella del Parma a La Masia

Adrián Bernabé jugó en el fútbol base del Barça durante cinco temporadas entre el 2013 y 2018. Después de destacar en el fútbol-7 del Espanyol recaló en la cantera blaugrana jugando en los dos equipos infantiles y cadetes y el Juvenil B.

En la primavera del 2018 decidió aceptar una propuesta del Manchester City y así inició una nueva aventura profesional en Inglaterra con 16 años.

Ansu con Eric García, Guille Amor y Adriá Bernabé en el Infantil A del Barça / Valentí Enrich

En los equipos inferiores de los citizens fue progresando hasta llegar a debutar de la mano de Guardiola con el primer equipo. Bernabé logró sumar cinco partidos con el primer equipo del City pero decidió seguir su camino en Italia.

Albert Puig junto a los exazulgranas Eric García y Adrián Bernabé / sport.es

Xavi García Pimienta lo quiso recuperar para el Barça B pero la oferta de un equipo histórico como el Parma le convenció. Bernabé ha superado lesiones importantes pero con el paso de los años se ha erigido como el gran mariscal del Parma.

Actualmente es el jugador con mayor valor de mercado de este equipo y es el futbolista que marca la pauta del conjunto que dirige Carlos Cuesta.

Adrián Bernabéu brilla en el Parma / SPORT.es

En una entrevista en el canal de Youtube de la Serie A Adrián Bernabé ha hablado claro sobre Enzo Maresca, Pep Guardiola y su pasado en el Barça.

"Aprendí mucho con Guardiola"

De Pep Guardiola Bernabé se queda con numerosas enseñanzas futbolísticas: "Cuando me entrenaba con él intentaba estar siempre concentrado, escuchando todo lo que decía, no solo a mí, también a los demás, para aprender al máximo y quedarme con todos esos conceptos".

Bernabé logró estrenarse en el primer equipo del Manchester City / Archivo

El técnico que le dio la oportunidad de debutar en el fútbol profesional fue Guardiola, un entrenador que ha marcado la carrera del centrocampista catalán: "Si tengo que quedarme con una, diría la orientación corporal: cómo colocas el cuerpo al recibir el balón, cómo moverte antes de recibir."

"Fui al Parma por Maresca"

Sobre el actual entrenador del Chelsea Enzo Maresca, Adrián Bernabé también ha hablado maravillas ya que fue su entrenador en el fútbol base del City y en el Parma: "La decisión fue sencilla: elegí al Parma por Maresca, exclusivamente por él, porque fue mi entrenador el último año en Manchester y con él me encontré muy bien. Él estaba muy contento conmigo".

En el conjunto italiano suma ya su quinta temporada. En el Parma ha jugado 121 partidos oficiales logrando anotar 19 goles y con 10 asistencias repartidas. Su zurda es una de las más estéticas y diferenciales de la Serie A.

"En La Masia los valores son importantísimos"

De su crecimiento en la cantera del Barça Adrián Bernabé guarda un gran recuerdo y lanza un elogio a tener muy en cuenta: "Me ha dado muchísimo, más allá de los amigos y de tantas cosas. Allí hay una cultura que conoce todo el mundo. Los valores de las personas son súper importantes. Anteponen los valores humanos a los del futbolista".

Por suerte lo de Adrián Bernabé se quedó solo en el susto / FCB

Sobre lo que le dejaron los cinco años jugando de blaugrana entre el infantil B y el Juvenil B del Barça Bernabé reconoce que la experiencia fue muy provechosa:"A nivel futbolístico, aprendes mucho porque juegas con chicos muy buenos para esa edad. Y vas creciendo, pero también mucho en lo personal".

Así juega Adrià Bernabé / FCB

Bernabé coincidió en el Barça con jugadores del nivel de Eric García, Nico González, Ansu Fati o Arnau Tenas. Adrián Bernabé guarda un gran recuerdo de esta etapa. Su fútbol es preciosista y tiene nivel para poder algún día retornar. Sería bueno para todos.