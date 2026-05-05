El portero Max Bonfill decide renovar con el Barça

Max Bonfill es muy culé y el corazón le ha dictado el camino. El portero del Juvenil A del Barça tenías ofertas interesantes de equipos filiales de España y otras propuestas de Inglaterra y de clubs europeos pero su deseo de seguir en el Barça se ha impuesto.

El portero de Vic se ha puesto de acuerdo con la dirección del fútbol base para renovar su contrato y seguir su formación en el mejor club del mundo.

Sport puede avanzar que el portero de 19 años firmará en breve un nuevo contrato que le dará la posibilidad de formar parte de la plantilla del Barça Atlètic.

Max firmó su primer contrato con la entidad blaugrana cuando dio el salto del Cadete A al Juvenil B. Tras superar con nota sus tres años de juvenil, Max da un paso adelante para seguir creciendo y evolucionando en el club de su vida.

Su último éxito ha sido proclamarse campeón de liga este fin de semana con el Juvenil A. Antes de acabar la temporada Max y sus compañeros lucharán por conseguir la Copa de Campeones juvenil.

Max Bonfill es un portero de gran futuro / FCB

Esta temporada se ha consolidado como el portero titular del Juvenil A de Pol Planas sumando 24 partidos disputados entre el campeonato liguero, Copa del Rey y Youth League. Especialmente destacada fue su actuación en una eliminatoria copera contra el Valencia parando tres lanzamientos en una tanda de penaltis.

En el tramo final del curso Max se ha ido alternando en la portería del Juvenil A con Iker Rodríguez. El sabadellense es otro guardameta de gran proyección que ha superado una lesión de larga durada y Pol Planas le ha dado partidos para que pueda también demostrar su nivel.

Max Bonfill es un portero made in La Masia / FCB

En las dos últimas temporadas Max ya sabe lo que es ir convocado con el Barça Atlètic. En total ha sido citado por el filial en nueve ocasiones y todavía no ha podido debutar. Ahora formará parte de la plantilla del Barça Atlètic y su estreno oficial con el B estará mucho más cercano.

Flick también lo conoce de primera mano ya que en diferentes ocasiones se ha ejercitado con el primer equipo y las sensaciones del cuerpo técnico con él han sido muy positivas.

Max Bonfill es un portero de indudables virtudes / Dani Barbeito

Max es el gran portero de la generación de Lamine Yamal. Llegó al Barça del Vic Riuprimer en su etapa de alevín en el fútbol-7 y con los años ha ido potenciando sus virtudes y puliendo sus defectos.

Max Bonfill renueva con el FC Barcelona / FC Barcelona

Con este ascenso al filial blaugrana Max continuará trabajando para alcanzar su sueño de volver a compartir vestuario con sus compañeros de generación. En un portero la paciencia es fundamental y el de Osona trabajará duro para volver a jugar con Lamine, Cubarsí o Bernal. Síganlo de cerca.