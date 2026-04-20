El portento zurdo David Moreno decide con otra genialidad un derbi

En la jornada anterior, Barça y Espanyol se vieron las caras en el fútbol base en cinco categorías diferentes y los blaugranas lograron cuatro triunfos y solo cedieron un empate. Este último fin de semana culés y pericos se han enfrentado en tres partidos y en todos ellos el Barça ha salido vencedor.

En el fútbol-7 el Barça volvió a mostrar su poderío con una goleada imponente. El Sub-9 A ganó en Sant Adrià (1-5) de manera autoritaria. Los goles del Barça los anotaron Noah Arechabaleta (2), Adrián Martínez, Álvaro Vives y Soulaiman Essalama.

En la categoría infantil (Sub-13 y Sub-14) el Barça se impuso también por partida doble al Espanyol. El primero de estos derbis se disputó en la Ciutat Esportiva Joan Gamper y tuvo un desenlace tan justo como corto.

Los chicos de Jordi Pérez se impusieron (1-2) gracias al doblete de Mounirou Kande pero en el segundo período el Barça hizo méritos para golear.

Mounirou Kande firmó un doblete en la ciutat Esportiva Joan Gamper / FCB

El Sub-13 barcelonista, tras una primera parte equilibrada, tomó el mando del miniderbi y en el segundo tiempo logró generar oportunidades suficientes para marcar cuatro o cinco goles más. Los infantiles de primer año del Barça incluso desaprovecharon un penalti pero con esta victoria se sitúan segundos a dos puntos del líder, la Damm.

El partido estrella en la cantera se disputó en la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Barça y Espanyol se veían las caras en la División de Honor Sub-14 en un partido que se preveía muy igualado pero los blaugranas volvieron a reinar (0-3) con un partido completísimo.

David Moreno celebra su gtolazo en el campo del Espanyol / Dani Barbeito

El equipo de Adrià Monràs exhibió todo su poderío colectivo ante una de las mejores generaciones del Espanyol. El extremo Jan Vila, pretendido por el Barça y Espanyol, mostró su gran nivel así como Ale Barbany, un interior de mucha clase.

Todos ellos demostraron su potencial pero el que volvió a lucirse en un partido grande fue David Moreno. El de Benifaió ya fue decisivo en Sant Adrià la temporada pasada con un hat-trick bestial pero este sábado resultó otra vez más determinante. El '8' barcelonista abrió el camino del triunfo con un remate espectacular ante el que no pudo hacer nada el portero perico.

Los blaugranas celebraron tres goles en la Ciutat esportiva Dani Jarque / Dani Barbeito

La pierna izquierda de David Moreno marcó el camino de un gran triunfo del Sub-14 blaugrana. David estuvo bien vigilado por los jugadores blanquiazules pero el mago de La Masia volvió a ofrecer un recital técnico. Controles, regates, pases al espacio y mucho criterio para generar juego son algunas de las cualidades de esta gran joya de 14 años.

El Barça acabó de definir el partido con los goles de Fode Diallo y Yibrahan García. Fode también brilló durante todo el partido con sus continuos desmarques e impagable trabajo defensivo. En el gol tuvo un punto de fortuna pero fue un premio merecido para su gran actuación. El Barça se consolida como segundo a dos puntos del Girona, líder de la división de Honor.

Fode Diallo marcó un gol en el campo del Espanyol / Dani Barbeito

La guinda del pastel la puso Yibrahan García con un tercer gol magnífico para sellar otro triunfo en los miniderbis.

El 1x1 de la semana en La Masia

El mejor once de la semana en La masia, a juicio de Sport, es el siguiente: Max Bonfill, Issa Niakate, John Adams, Sergi Mayans, Ahmed Abarkane; David Moreno, Julen Gallardo, Artem Rybak; Iu Martínez, Fode Diallo y Mounirou Kande.

MAX BONFILL: El portero de Vic se mostró muy sólido y solvente en el triunfo del Juvenil A (2-0) contra el Cornellà.

Max Bonfill es un portero de garantías / Dani Barbeito

ISSA NIAKATE: El lateral derecho del Sub-13 estuvo exigido en defensa pero cumplió con nota tanto con sus obligaciones de marcaje como en su aportación ofensiva.

JOHN ADAMS: El central del sub-14 ofreció toda una lección de como liderar la defensa en el miniderbi. El sub-14 ganó (0-3) con autoridad en la Dani Jarque con una zaga que brilló a un gran nivel. Pol Jou y Derek Puig también estuvieron impecables.

John Adams jugó un gran partido contra el Espanyol / Dani Barbeito

SERGI MAYANS: El central zurdo del Juvenil B fue un muro defensivo en el triunfo (1-2) de su equipo en Badalona. Mayan estuvo imperial en el juego aéreo y muy eficaz en la salida del balón.

Sergi Mayans completó un partidazo en el campo del Badalona / Dani Barbeito

AHMED ABARKANE: El Sub-16 blaugrana ganó con solvencia (2-0) al Reus en un partido con muchas rotaciones. Ahmed jugó de extremo y demostró que es un futbolista muy versátil.

Ahmed Abarkane fue de los más destacados del Sub-16 contra el Reus / Dani Barbeito

JULEN GALLARDO: El jugador más pequeño del Sub-13 dio toda una exhibición de criterio contra el Espanyol. Ante un rival muy poderoso en lo físico, Julen fue clave para que el barça se impusiera en el centro del campo a base de circular muy rápido el balón. Aunque habitualmente ejerce de interior, Julen brilló como '6' en el miniderbi.

DAVID MORENO: El interior zurdo del Sub-14 volvió a ser determinante en un Espanyol-Barça. Su clase y capacidad para decidir partidos son de otro mundo.

David Moreno celebra su golazo contra el Espanyol / Dani Barbeito

ARTEM RYBAK:El sábado marcó el definitivo 2-0 con el Sub-16 contra el Reus con una definición de crack y el domingo participó con el Juvenil en Badalona. El ucraniano es un fenómeno.

IU MARTÍNEZ: Tercer partido consecutivo en el que el extremo de Suria juega como titular con el Juvenil A. Iu ofrece trabajo, desmarques, criterio y calidad. Un extremo completísimo.

Iu Martínez se ha ganado la titularidad con el Juvenil A / Dani Barbeito

FODE DIALLO: El delantero centro del Sub-14 encarriló el triunfo de su equipo (0-3) en el derbi con un gol de oportunismo. Su trabaja, más allá de los goles, es impecable.

Fode Diallo es un gran definidor / Dani Barbeito

MOUNIROU KANDE: El sub-13 barcelonista ganó de manera merecida (2-1) el derbi. Los de Jordi Pérez generaron numerosas ocasiones pero el futbolista más determinante fue Mounirou con un doblete decisivo.