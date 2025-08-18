¿Por qué Aziz Issah no está en la lista de Belletti?

Una 'sorpresa' en la lista de convocados de Juliano Belletti para la Copa Intercontinental es la ausencia de Aziz Issah, el extremo ghanés que cumple con una segunda cesión en el Barça Atlètic a pesar de que la pasada campaña solo sumó 26 minutos repartidos en 2 encuentros.

@CAFCLCC

Por edad no hubiera habido inconveniente, pues pueden jugar esta final organizada por UEFA y Conmebol los futbolistas nacidos de 2005 en adelante, y Aziz Issah es de 2005 y cumplió 19 años el pasado 20 de noviembre

El ghanés ha tenido participación con Juliano Belletti en los amistosos que ha disputado hasta ahora el filial azulgrana. El último de ellos frente al CE Sabadell (1-1) el pasado sábado. Jugó la segunda mitad. Aziz fue, además, titular en los anteriores tres amistosos de preparación del Barça Atlètic, ante l'Olot (0-3), L'Escala (1-0) y el Nàstic de Tarragona (1-3).

Internacional absoluto con Ghana pese a tener solo 19 años, (se estrenó en un amistoso el pasado 31 de mayo), es pieza clave con la sub-20 de su país, con quien disputó recientemente la Copa Africana de Naciones.

El filial azulgrana convenció ante el CE Sabadell / FC BARCELONA

Anaya tampoco entró

También se ha quedado fuera de la lista definitiva el lateral Joan Anaya, que como Aziz Issah, entró en la segunda mitad del último amistoso de pretemporada jugado a puerta cerrada en el Estadi Johan Cruyff ante el Sabadell (1-1).

La idea del club ha sido la de formar la convocatoria con la base del Barça Atlètic, siempre teniendo en cuenta que deben ser futbolistas sub-20, y que coincide con el bloque que se proclamó campeón de la UEFA Youth League el pasado 28 de abril en Nyon tras golear al Trabszonspor turco por 1-4.

Se ha priorizado que hubieran participado de la competición conquistada en Nyon, y ni Aziz Issah ni Joan Anaya disputaron ningún minuto. Sí lo hicieron los convocados Alexis Olmedo y David Oduro, aunque con una sola participación.

Álvaro Cortés, la excepción

La única excepción es la de Álvaro Cortés, que no disputó la pasada Youth League con el Juvenil A, pero sí la de hace dos temporadas.

De los disponibles de la plantilla del filial azulgrana que habrían podido entrar por edad (sub-20), los únicos jugadores que se han encontrado en esta situación son Aziz Issah, Joan Anaya y Álvaro Cortés. No han podido entrar por edad Víctor Barberá, Roger Martínez, Ureña, Eldar Taghizada y Mamadou Mbacke, los tres primeros lesionados.

Sí fue pieza clave la pasada campaña en el Juvenil A campeón Ibrahim Diarra, pero el maliense, que hubiera entrado en los planes de Hansi Flick en la pretemporada, está lesionado. Cumple 4 de las 6 semanas de baja del problema muscular que sufrió en la primera semana de entrenamientos del primer equipo.

Por su parte, Dro, que jugó 7 partidos de la UEFA Youth League la pasada campaña, está en dinámica de primer equipo y como informamos en SPORT, Hansi Flick prefirió que el gallego ni el resto de canteranos siguieran a sus órdenes.