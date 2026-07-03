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FC BARCELONA

Pol Planas renueva con el Barça: La Masia apuesta por reforzar la confianza en sus formadores

El club blaugrana confirma los entrenadores para su fútbol base de la temporada 2026-27

El juvenil A de Pol Planas se alzó con el título de Liga

El juvenil A de Pol Planas se alzó con el título de Liga

El juvenil A de Pol Planas se alzó con el título de Liga / FC BARCELONA

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Jaume Marcet

Jaume Marcet

Primero fue Juliano Belletti y ahora le ha tocado el turno al resto de entrenadores de la cantera blaugrana. En La Masia, los formadores son un activo a proteger y promover y así lo han decidido los máximos responsables del fútbol base.

El director del fútbol formativo blaugrana, José Ramon Alexanko, su mano derecha, Andrés Manzano, así como los coordinadores Sergi Milà y Marc Serra han consensuado las renovaciones de los técnicos blaugranas.

Después de una temporada positiva en La Masia, llega el momento de las valoraciones y las decisiones. Los máximos responsables del fútbol base entienden que la mejor política es dar continuidad a la labor realizada y es por ello que se ha reforzado la confianza en los entrenadores de las distintas categorías del club.

Gerard Sarrà, Boja, Sergi Milà y Alexanko observando un partido de la cantera blaugrtana

Gerard Sarrà, Boja, Sergi Milà y Alexanko observando un partido de la cantera blaugrtana / Dani Barbeito

Pol Planas ha demostrado a lo largo del curso 2025-26 que su inmenso prestigio como formador está más que justificado. El balance a nivel de resultados pasa por un Juvenil A que ha sido campeón de liga y subcampeón de la Copa del Rey y de la Copa de Campeones.

En la Youth League cayó en la primera eliminatoria tras empatar contra el Maccabi y caer de manera injusta en los penaltis. Más allá de los resultados, el juego del Juvenil A ha sido excelente y lo más provechoso es que los jugadores han mostrado una evolución destacable según avanzaba la temporada.

Los discípulos de Pol Planas vuelan alto

Los discípulos de Pol Planas vuelan alto / FCB

A Pol Planas le ha sucedido algo parecido a Belletti, teniendo que gestionar durante todo el curso la preparación de los entrenamientos y partidos bajo mínimos. Las lesiones, las convocatorias internacionales y los ascensos han dificultado que Planas haya podido contar de manera regular con un equipo tipo. Pese a ello, ha logrado resultados notables y un juego elogiable.

El Juvenil B también ha logrado el doble objetivo competitivo y formativo, y Cesc Bosch se ha ganado a pulso su continuidad en el banquillo del cuarto equipo blaugrana. El Juvenil B conquistó la liga y la Copa Catalunya y, aunque los resultados fueron más irregulares de lo esperado, el crecimiento colectivo e individual del grupo es digno de elogio.

Cesc Bosch es el entrenador del Juvenil B del Barça

Cesc Bosch es el entrenador del Juvenil B del Barça / Dani Barbeito

En los banquillos de los dos equipos cadetes también habrá novedades. Àlex Fernández asumirá el mando del Sub-16 tras su ascenso desde el Sub-15. Por su parte, David Sánchez, hasta ahora entrenador del primer equipo cadete, pasará a desempeñar funciones de coordinador del fútbol base. El relevo de Fernández al frente del Sub-15 lo tomará Albert Peris, procedente del área de metodología y con experiencia previa en el cuerpo técnico de García Pimienta en el Barça Atlètic.

En categoría infantil, Adrià Monràs continuará al frente del Sub-14, mientras que Jordi Pérez seguirá impartiendo sus lecciones de fútbol desde el banquillo del Sub-13. El actual Sub-12, heredero del antiguo Alevín A que dirigía Pol Combellé, quedará bajo la responsabilidad de Juanan Gil, que la pasada temporada estuvo al frente del Sub-11 B.

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En el resto de categorías de fútbol-7, desde el Sub-11 hasta el Sub-8 B, apenas se registran cambios. Entre las principales novedades destacan el ascenso de Paco Revert al Sub-11 B y la incorporación de Oriol Juan como nuevo entrenador del Sub-8 B.

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