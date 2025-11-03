Pol Planas es un gran activo del Barça

Pol Planas es un formador excelente / Dani Barbeito

El Juvenil A del Barça es un equipo fundamental en la transición del fútbol base al primer equipo.

El tercer conjunto blaugrana compite en la Youth League y en una División de Honor Juvenil exigente pero su prioridad es la de preparar de la mejor manera a las jóvenes perlas del club para el Barça Atlètic y el primer equipo.

Pol Planas, de 34 años, está realizando un trabajo formidable en estos dos ámbitos.

A nivel competitivo su equipo lidera la división de Honor y ha arrancado pletórico en la Youth League. En el aspecto formativo el trabajo de Planas y su staff con grandes joyas como Orian Goren, Pedro Rodríguez o Ebrima es fenomenal. Todos ellos están exhibiendo su enorme potencial y a su vez están puliendo sus defectos.

Pol Planas es un entrenador muy cualificado / Dani Barbeito

Mejorar a los jugadores con proyección de primer equipo es en ocasiones un trabajo difícil de evaluar pero tan importante o más que lograr un equipo reconocible que juegue y compita bien. Pol Planas ha ido escalando en el fútbol base del Barça gracias a una meritocracia que ha premiado sus enormes virtudes como formador.

En La Masia es tan clave detectar y captar grandes talentos como contar con los mejores profesionales para que puedan evolucionar y llegar preparados a la élite.

Pol Planas está realizando un trabajo impecable en el Juvenil A / Dani Barbeito

Sustituir a Belletti no era fácil ya que Juliano dejó el listón muy alto en todos los aspectos. Pol fue un defensa del Cornellà muy prometedor al que las lesiones dejaron sin futuro como futbolista pero le abrieron un camino ilusionante como técnico. Exigente, didáctico, hombre de club que aprovecha al máximo los recursos del Barça para que sus equipos sean competitivos y siempre fieles al estilo genuino del club.

Y todo ello sabiendo que que lo importante es que los jugadores progresen de tal manera que lleguen a la élite con herramientas tácticas, técnicas y mentales para destacar . Marc Bernal dijo recientemente que Pol Planas fue su entrenador en la base. Cubarsí siempre lo ha afirmado. Los jugadores detectan rápidamente quiénes son los técnicos que les hacen crecer y mejorar para poder llegar lejos en su carrera profesional.

Pol Planas, manteado por sus jugadores / Valentí Enrich

Con Roura y Altimira Pol Planas llegó al fútbol formativo y fue progresando. De ser segundo entrenador en el fútbol-7 y aprender de la mano de Marc Serra a volar solo como entrenador con éxito. Sergi Milà y Alexanko han sabido valorar su gran labor y le han subido hasta el Juvenil A. En el tercer equipo blaugrana hay un gran formador. Cuidémoslo.