¿Cuándo podrán jugar los tres fichajes de futuro del Barça Atlètic?

El Barça Atlètic ha incorporado en este mercado de invierno a cuatro futbolistas pero el caso de Joaquín Delgado es muy diferente al de los otros tres refuerzos.

El delantero centro cedido por el Oviedo tiene 24 años y su llegada estaba pensada para mejorar el ataque del Barça Atlètic con rendimiento inmediato. Dicho y hecho. Joaquín ha sumado tres goles en sus tres primeros partidos y la experiencia que acumula en la Segunda Federación es un gran activo para pelear el ascenso.

Joaquín Delgado firmó un doblete en Terrassa / FCB

Los casos de Juwensley Onstein, Hamza Abdelkarim y Patricio Pacífico son muy diferentes. Los tres son extranjeros y con una edad en la que la adaptación y la paciencia han de ser factores a tener en cuenta. Onstein y Abdelkarim (18 años) son un año más jóvenes que Pacífico (19 años) pero los tres son más proyectos de futuro que jugadores de rendimiento de presente.

Hamza quiere triunfar en el Barça / FCB

Su contratación responde más a una idea de que puedan explotar a medio plazo sin la presión o exigencia inmediata de dar un salto de calidad al Barça Atlètic. La edad y procedencia de todos ellos provocará que el proceso de adaptación, más o menos largo, sea necesario para que puedan rendir conforme a su potencial.

Onstein es un central prometedor / FCB

Juliano Belletti tiene la difícil labor de combinar la tarea formativa de pulir a sus jugadores y prepararlos para saltar al primer equipo sin perder el trabajo diario de luchar por el ascenso a la Primera Federación.

¿Tardará mucho estos tres refuerzos a entrar en la dinámica del Barça Atlètic? ¿Está ya todo resuelto para que debuten en breve? Cada caso va a ser diferente. Vamos a analizarlo jugador a jugador.

Juwensley Onstein

El central neerlandés Juwensley Onstein podría debutar en breve ya que no hay ningún impedimento para ello. El defensa fichado del Genk ha firmado hasta junio del 2028 por el Barça y llega sin ningún problema legal ya que se trata de un jugador comunitario. Aunque con orígenes de Surinam su pasaporte es de los Países Bajos.

Criado en las canteras del Vitesse y del Ajax su paso por el filial del Genk y por las selecciones inferiores neerlandesas le han preparado para saltar al Barça Atlètic.

Onstein es un defensa muy técnico / FCB

Nacido en octubre del 2007 su condición de juvenil de tercer año ha permitido que el Barça lo haya inscrito con ficha de juvenil. Esto posibilitará que pueda jugar a las órdenes de Pol Planas con el Juvenil a o en el Barça atlètic de Belletti.

El neerlandés es un central zurdo puro. Su competencia en el filial es el capitán Álvaro Cortés, un fijo para Belletti gracias a un rendimiento muy estable.

Hamza Abdelkarim

El delantero centro egipcio llega cedido por el Al Ahly aunque el club blaugrana dispone de una opción de compra para quedarse los derechos del jugador de manera definitiva. Nacido el 1 de enero del 2008, Hamza es un juvenil de segundo año que acaba de cumplir los 18 años.

El Barça está trabajando para solucionar todas las trabas burocráticas necesarias para que pueda ya jugar. A día de hoy Abdelkarim todavía no podría debutar con el Barça Atlètic de Belletti.

Hamza Abdelkarim ya se entrena con el B / FCB

Los trámites burocráticos de los futbolistas africanos suelen ser lentos y el Barça ya tiene la experiencia de los casos de Aziz, Oduro y Diarra en el curso pasado. El club quiere agilizar todos estos trámites para que Hamza pueda competir lo antes posible. Mientras no llega la validación legal para jugar, la adaptación de Hamza pasa por su integración en los entrenamientos y el día a día en el vestuario del B.

La competencia para Hamza Abdelkarim en el filial será intensa ya que Joaquín Delgado es ahora mismo el '9' titular y el juvenil Óscar Gistau es otra opción de calidad para esta demarcación. En cualquier caso, la apuesta de futuro del Barça por el delantero centro egipcio es firme y en la medida que sea posible se buscará que su adaptación vaya acompañada de oportunidades de nivel.

Patricio Pacífico

El lateral zurdo uruguayo Patricio Pacífico ha aterrizado en Barcelona tras pactar el Barça con Defensor Sporting Club una cesión con opción de compra. 'Pato' tiene 19 años y mide 1,87 metros por lo que puede ejercer también de central. El futbolista charrúa dispone de pasaporte italiano por lo que puede jugar partidos oficiales con el Barça atlètic sin ningún impedimento burocrático.

Lo que puede demorar su estreno oficial como blaugrana no son trabas legales sino unas pequeñas molestias con las que Pacífico ha llegado al Barça. Estas molestias son las que pueden dar guerra e impedir que veamos de manera inmediata a Pacífico jugando a las órdenes de Belletti.

Pacífico puede jugar de lateral o central / FCB

Cuando el técnico brasileño pueda contar al 100% con Pacífico tendrá la ventaja de disponer de un futbolista con experiencia en la primera división del fútbol uruguayo.

La competencia de Pacífico en el Barça Atlètic es amplia. En la demarcación de lateral izquierdo del filial Jofre Torrents es el habitual titular. Cuando el de la Selva del Camp está en dinámica del primer equipo, David Oduro es quién goza de la confianza de Belletti.

Álex Walton es, hasta ahora, el tercer lateral izquierdo puro del segundo equipo blaugrana.

Patricio Pacífico, lateral izquierdo de 19 años de Defensor Sporting / X

La polivalencia de 'Pato' Pacífico le permitiría aspirar a jugar como central izquierdo. En esta demarcación Cortés es el titular y Onstein la alternativa.

Las tres apuestas de futuro del Barça no son, en cualquier caso, un 'pack'. Las circunstancias y la evolución de cada jugador marcará si su debut y presencia en el Barça Atlètic es más o menos activa. Ahora mismo solo Onstein tiene todo a favor para jugar pronto. A Hamza le falta que se resuelvan los trámites legales y Pacífico necesita dejar atrás sus molestias físicas para estar 100% disponible. Tiempo al tiempo.