"No nos ha podido la ansiedad y hemos merecido el premio"

Juliano Belletti transmite seguridad y confianza. El entrenador brasileño celebró arrancar en la Segunda federación con victoria pero valoró más el como antes que quedarse simplemente con el resultado. de hecho Belletti considera que una de las claves del triunfo es que "no nos pudo la ansiedad".

Belletti atendió a los medios tras el Barça Atlètic-Porreres / FCB

Sonriente pero consciente de que el reto es mayúsculo y que para lograr el ascenso habrá que trabajar duro. Belletti valoraba el primer triunfo del curso con elogios a sus jugadores: "Hemos mostrado regularidad durante todo el partido, hemos hecho nuestro juego en ataque y teníamos en cuenta las vigilancias para frenar sus contras peligrosas".

La clave para sumar los tres primeros puntos del curso ha sido "la no precipitación de los jugadores, no nos ha podido la ansiedad y con paciencia hemos tenido el premio merecido a nuestro buen juego".

Barberá celebra con Toni, Tommy, Oduro y Aziz tras marcar un de los goles del filial / FCB

Ascender es un reto bonito pero Belletti no quiere que los jugadores tengan una obligación que les cause problemas: "La presión es para mí, yo lo que quiero es restarles presión a los jugadores y que se centren en entrenar bien y estar preparados. Y luego yo les voy a exigir cada vez más pero siempre preparándolos par que estén listos para ir al primer equipo".

Belletti explicó ante los periodistas que asegurar los puntos como local será clave para completar los objetivos deseados.