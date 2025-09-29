El poderío sin límites de Sama Nomoko: Así trabaja el Barça para convertirlo en una estrella

La generación del 2008 pisa fuerte. Toni y Guille han iniciado la temporada en dinámica del primer equipo y Dro debutó de manera oficial contra la Real Sociedad.

En el Barça Atlètic Belletti ha apostado por Sama Nomoko que se está convirtiendo en una de las grandes sensaciones del filial. Su gol en el Narcís Sala, además de confirmar el liderato del Barça, reafirma el poderío y evolución de un jugador con proyección para llegar al primer equipo.

Del Juvenil B al Barça Atlètic

Sama Nomoko jugaba la temporada pasada en el Juvenil B siguiendo su crecimiento lógico. Era un juvenil de primer año que se convirtió en el puntal del equipo de Pol Planas marcando 12 goles y generando múltiples asistencias. Este excelente rendimiento no pasó desapercibido para Belletti que le dio la opción de disputar cuatro encuentros con el Juvenil A.

Sama Nomoko se abrazó a Pol Planas después de marcar un gol en el campo del Olot / jgm.

Esta temporada su salto natural pasaba por competir por la titularidad en el Juvenil A pero en la pretemporada se ganó la confianza de Belletti. El brasileño ha encontrado en el maliense el sustituto perfecto para Jan Virgili que ejercía el rol de extremo rápido y desequilibrante.

Sama es un prodigio físico / Valentí Enrich

Sama es un juvenil de segundo año que de momento solo está volviendo a su equipo natural para disputar la Youth League. En el campo del Newcastle jugó la primera mitad pero se le cuidó para volver al filial. Este miércoles (16h) el Barça recibe en el Johan al PSG y Sama será pieza clave para sumar la segunda victoria.

El maliense fue clave en el campo del Sant Andreu para certificar el primer triunfo a domicilio del Barça Atlètic. Más allá de lo que pueda aportar esta temporada en el Barça Atlètic y Juvenil A la mirada del club no es a corto plazo. El enfoque de la dirección de la cantera y los técnicos del fútbol base es mejorar a los jugadores y prepararlos para la élite con un trabajop a medio y largo plazo.

Diez temporadas evolucionando en la cantera blaugrana

El Barça suma ya muchas temporadas formando a Sama. En la época en la que dirigían la cantera Jordi Roura y Aureli Altimira se siguió al prebenjamín del Cornellà y se decidió apostar por Samakou Nomoko. En un torneo de prebenjamines en Cardedeu Sama ya lamaba poderosamente la atención no solo por la creta de color de su cabello sino por ser una bala que anotaba goles sin parar.

Sama Nomoko en su etapa infantil / Josep Maria Arolas

En sus primeros años en el fútbol-7 su demarcación era la de delantero goleador pero con el paso de las temporadas se fue convirtiendo en un extremo derecho diferencial. Como en todos los casos de jugadores africanos, la evolución de su físico es lo que generaba más dudas.

Sama Nomoko llegó del Cornellà y su primer equipo blaugrana fue el Benjamín C / Josep Maria Arolas

Sama ha ido creciendo una barbaridad hasta convertirse en un atacante extremadamente potente y veloz. Sus piernas largas y gran envergadura lo dibujan como un jugador imparable para la mayoría de defensas.

Cualidades y puntos a mejorar

Un aspecto en el que se ha trabajado con Sama y se sigue trabajando es la parte mental. En la Ciutat esportiva recuerdan como se frustraba de infantil cuando no acertaba de cara el gol y lloraba sin consuelo por este motivo. Hoy en día todavía se considera que a sus 17 años tiene mucho margen de mejora en su madurez mental.

Sama con Toni y Jofre Torrents / Valentí Enrich

Los técnicos le ayudan a potenciar su confianza y que sea más poderoso y resistente en este aspecto. A favor de Sama juega que es un chico con una familia agradable que le ayuda mucho y que es un muchacho con hambre gloria y una predisposición excelente para crecer. Sama escucha a sus técnicos y estos le ayudan a madurar. El maliense lo da todo en los entrenamientos y en los partidos aunque todavía tiene que pulir la gestión de la frustración.

Sama Nomoko se lamenta tras una ocasión no transformada / Valentí Enrich

Si continúa evolucionando en el club se cree que será un jugador de élite con opciones de triunfar en el primer equipo. Es muy difícil encontrar hoy en día jugadores con sus características. Sama es un 7 muy poderoso y con recursos técnicos para central, asistir y finalizar. El actual jugador del Barça Atlètic es un atleta con una zancada descomunal y con una capacidad de desmarque extraordinaria. Su timing para fintar y atacar los espacios es sensacional.

Sama Nomoko celebra el gol de la victoria del Barça Atlètic / FCB

Hay aspectos evidentemente en los que tiene margen de mejora como la finura en su primer control. Sama es consciente de ello y trabaja para mejorar estas acciones que son clave ante defensas cerradas que dejan pocos espacios. Sus controles en carrera y cambios de ritmo no tienen antídoto pero Sama desea mejorar para poder cumplir su sueño de poder hacerse un hueco en el primer equipo. Si logra mejorar su eficacia en los regates en corto y su efectividad para definir puede llegar muy lejos.

Una proyección sin límites

Sama es un perfil de jugador poco habitual de La Masia pero en el club se está trabajando a fondo para que pueda explotar sus innegables virtudes y pulir los aspectos mejorables para que pueda ser una flecha desequilibrante y con gol.

Sama llegó al Barça en el verano del 2016. Ha pasado des del Benjamín C hasta el Barça Atlètic por todas las categorías. La genética africana y formación en La Masia supone un cóctel explosivo que ya está causando estragos en la Segunda Federación.

Uno de los primeros partidos de Sama en el Benjamín C / Josep Maria Arolas

Esta temporada es clave para Sama para seguir creciendo y mostrar que su potencial no tiene límites. El Barça lo está trabajando para que sea una estrella. Con su tenacidad estará cerca de que le lleguen las oportunidades y le acompañe la suerte.