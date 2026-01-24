En directo
FC BARCELONA
Poblense - Barça Atlètic, en directo hoy: partido de 2ª RFEF, en vivo
Sigue el minuto a minuto del partido entre el líder del grupo 3, el Poblense, y el Barça Atlètic de la jornada 20
Toni Fernández, suplente
Banquillo del Barça Atlétic con el meta suplente Emilio Bernad y los jugadores de campo Guillem Víctor, Campos, Oduro, Aziz, Gistau y Shane Kluivert.
¡Once del Barça Atlètic con una sorpresa!
Ya tenemos once del filial azulgrana. Toni Fernández inicia desde el banquillo. Juliano Belletti sale con Kochen; Joan Anaya, Cortés, Andrés Cuenca, Jofre Torrents; Bryan Fariñas; Tommy Fernández, Roger Martínez; Dani Rodríguez, Juan Hernández y Joaquín Delgado.
Partido clave para el Barça Atlètic
¡Buenas tardes! Arrancamos la transmisión del partido entre la UD Poblense y el Barça Atlètic del Grupo 3 de la Segunda RFEF. El filial azulgrana visita al líder en un gran reto.
