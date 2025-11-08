La petición de Belletti a sus jugadores para recuperar la dinámica ganadora

Todo apunta a una victoria reparadora. Los tres puntos deben quedarse en casa para retornar al camino del triunfo e intentar asaltar el liderato.

El Barça Atlètic recibe este domingo (18h) al Torrent con la necesidad de transformar en buenos resultados el juego positivo que está desplegando el filial. El empate (0-0) en el campo del Girona B alargó a tres los partidos del barça Atlètic sin ganar y los de Belletti han bajado a la tercera posición del grupo tercero de la Segunda Federación.

Dani Rodríguez es un puntal del filial / FCB

El rival parece el más propicio ya que el Torrent visitará el Johan Cruyff situado en la decimoséptioma posición de la tabla con el bagaje de una victoria en nueve jornadas.

El partido se podrá ver en directo en Esport 3 y el canal de Youtube del Barça.

Trayectorias opuestas

Los blajugranas han ganado cuatro de sus cinco partidos que han disputado como locales sumando 13 de los 15 puntos en disputa en el Johan.

Los valencianos, en cambio, solo han empatado un partido lejos de su campo y han cosechado tres derrotas. A domicilio el equipo de Xavi Giménez ha sumado un punto de los 12 posibles.

Toni Fernández controlando el balón ante el Girona B / FC Barcelona

Aún y así la mala racha del Barça Atlètic con tres partidos sin ganar en los que solo ha sumado dos puntos contrasta con los cuatro puntos que ha sumado el Torrent en este mismo período sumamndo un triunfo, un empate y una derrota.

La receta de Belletti

Juliano Belletti no está preocupado por esta dinámica ya que el brasileño se fija más en el como que en el que: "Mi función es controlar el camino que seguimos y estamos generando ocasiones y jugando bien y en el último partido solo la casualidad nos hizo empatar".

Pese a ello Belletti no se muestra nada conformista: "Hay cosas que mejorar y buscamos algo más. Lo que buscamos es transformar este buen juego en una victoria que nos de tres puntos y durante la semana los jugadores han trabajado muy bien con intensidad y concentración".

El míster reivindica a Ureña

Contra el Girona B se escaparon dos puntos por la falta de acierto ofensivo. Belletti ha querido respaldar a Óscar Ureña que fue el jugador que dispuso de las mejores oportunidades para marcar en Montilivi: "Queremos aprovechar sus cualidades, es un delantero con gran potencia y arranque en corto y con habilidad para las rupturas, se está adaptando bien a la posición de nueve y ya ha marcado dos goles, está evolucionando para ayudar al equipo".

El entrenador del Barça Atlètic no suele personalizar en sus análisis pero esta declaración a los medios del club sobre Ureña es todo un mensaje de apoyo al jugador que el cuerpo técnico ha escogido para suplir a los goleadores lesionados (Barberá y Gistau).

Óscar Ureña celebra uno de sus dos goles marcados al Poblense con el Barça Atlètic / Valentí Enrich

A la espera de conocer la convocatoria de Flick todo apunta a que Xavi Espart regresará al Barça Atlètic y que tanto Toni Fernández como Jofre Torrents se mantendrán en dinámica del segundo equipo blaugrana.

El polivalente centrocampista de la Zona Franca Guille Fernández podría ser la gran novedad de la lista.

Un precedente lejano

El Barça Atlètic solo se ha enfrentado en dos ocasiones al Torrent. El último precedente entre el filial y el conjunto valenciano en el campo de los blaugranas se remonta a hace 35 años. El Barça B de Quique Costas venció en el Mini (1-0) al Torrent el 11 de noviembre de 1990 con un gol de Toni Pinilla.

Quique Costas es el entrenador por excelencia del Barça B / Joan Ignasi Paredes

En aquel equipo barcelonista destacaban jugadores como Pep Guardiola, Lluís Carreras, Delfí Geli, Sánchez-Jara o Mariano Angoy. En el partido de vuelta el encuentro acabó con empate (1-1) y el gol blaugrana lo anotó el actual presidente del Girona Delfí Geli.

Alineaciones previstas

A falta de conocer las convocatorias de ambos equipos estos son los dos onces iniciales que podrían presentar en el Johan Cruyff tanto Juliano Belletti como Xavier Giménez. El partido se podrá ver en Esport 3 y en el canal de Youtube oficial del Barça.

FC Barcelona: Emilio Bernad, Xavi Espart, Cuenca, Cortés, Jofre Torrents; Tommy Marqués, Brian Fariñas, Toni Fernández; Sama Nomoko, Ureña y Dani Rodríguez

Torrent: Arias, Miguelón, Lois, Ivi, Cano, Adrián, Oliveira, Mejía, Viana, Caballero y Kouassi.