Las perlas del Barça Atlètic lucen su excepcional calidad con una goleada necesaria

Escogió un buen partido Hansi Flick para presenciar 'in situ' un partido del filial. El Barça Atlètic se reivindicó como un firme aspirante al ascenso y un generador de cracks único para el primer equipo. Dro, Jofre y Tommy bajaron al B y estuvieron a la altura de las exigencias del segundo equipo blaugrana. Los mejores detalles del encuentro los ofrecieron Mbacke, Dani Rodríguez y Toni Fernández.

Barça Atlètic-Ibiza Segunda Federación Jornada 16 Barça Atlètic 4 0 CD Ibiza-Islas Pitiusas Alineaciones Barça Atlètic Kochen, Anaya (Guillem min.69), Mbacke, Couenca, Jofre; Brian Fariñas, Toni (Guille min.63), Juan (Tommy min.46); Dani Rodríguez, Shane Kluivert (Fofana min.77) y Dro (Aziz min.46) CD Ibiza-Islas Pitiusas Edu Frías, Raúl Castro (Andrada min.70) (Moreno min.83), Adrián López, Riquelme (Bernal min.60), Marquitos, Carlos Gilbert (Álex Sánchez), Joan Prado, Diego Jiménez, Montalbán, Teo James (Rico min.60) y Lorenzo

El partido no resultó tan fácil como indica el resultado final (4-0). El Ibiza-Islas Pitiusas intentó neutralizar el juego del Barça a base de calcar el estilo de juego blaugrana con posesiones largas. Esto provocó que durante muchos minutos ambos equipos se pasarán el balón con criterio pero con poco colmillo.

Dro dejaba detalles de gran clase mientras que Juan y Toni exhibían su dinamismo. La primera gran ocasión del partido la tuvo Shane Kluivert con un remate con el exterior que salió repelido por el poste. Los intentos visitantes eran tibios y morían ante un firme Kochen que completó un encuentro excelente.

Los jugadores del Barça Atlètic empezaron el 2026 de manera brutal / FCB

En el tramo final del primer tiempo, el filial liquidó el partido con dos goles que premiaron el entusiasmo del equipo de Belletti. La jugada que rompió el partido la firmó Dani Rodríguez con un pase con el exterior que aprovechó Juan en el minuto 43.

La genialidad del extremo zurdo del filial permitió volar al Barça Atlètic que encarriló el triunfo con un cabezazo de Cuenca en el añadido. El gol del central andaluz tras un córner bien ejecutado dejó fuera del partido al Ibiza-Islas Pitiusas.

Cuenca marcó un gol contra el Ibiza / FCB

Los locales arrancaron con ganas de meterse en el partido pero Toni liquidó el encuentro con una media vuelta genial. Un minuto antes de su gol, Toni ya había avisado con una jugada de crack y ante la atenta mirada de Flick se reivindicó con jugadas de genio.

El definitivo 4-0 lo selló Shane Kluivert tras una exhibición de Jofre Torrents que culminaba así su mejor partido como jugador del Barça Atlètic. Los de Belletti tuvieron múltiples oportunidades para marcar el quinto gol pero Dani, Brian, Fofana y Guille no mostraron la puntería necesaria para lograrlo.

Shane Kluivert anotó el cuarto gol / FCB

Otro de los jugadores que se reivindicó en el primer partido del 2026 fue Diego Kochen que le paró un penalti al veterano Marquitos y se 'vendió' ante Flick como un portero a tener en cuenta en el futuro para ser competencia de Joan Garcia. El norteamericano contagió tranquilidad a una defensa en la que brilló la capacidad correctora de Mbacke y la clase de Cuenca.

Kochen jugó un partidazo ante el Ibiza / FCB

Un mes y medio después el filial volvió a competir y disfrutar en el Johan Cruyff. El miércoles que viene lo volverá a repetir ante el Valencia Mestalla.