Otra perla de La Masia que se sale: Orian Goren se consagra en la Youth con un doblete mágico

El Barça es el rey de la Youth League (3 campeonatos) y es el vigente campeón de la Champions juvenil mientras que el ganador de la edición del 2024 fue el Olympiacos. Se presentaba un duelo de altura en el Johan entre los últimos campeones de esta competición pero los blaugranas supieron resolver en un tramo inicial del partido explosivo.

Barça-Olympiacos Youth UEFA Youth League (Jornada 3) FC Barcelona 3 0 Olympiacos Alineaciones FC Barcelona Max Bonfill, Guillem (Nil min.61), Hafiz Gariba, Cuenca, Pol Bernabéu (Landry min.46); Pedro Rodríguez (Villar min.61), Orian Goren (Roberto Tomás min.77), Quim Junyent (Ebrima min.72), Shane Kluivert, Adri Guerrero, Uri Pallàs. Olympiacos Christodopoulos, Theodoridis, Karkatsalis, Milisic, Rolakis, Alafakis; Liatsikouras, Filis (Plish min.46), Kotsalos (Kolokotronis min.25), Hamza, Cortés (Tzanalis min.76)

El planteamiento de los griegos (5-4-1) no parecía fácil de descifrar para los discípulos de Pol Planas pero el Sub-19 barcelonista sacó lo mejor de su modelo de juego para dejar sin recursos al Olympiacos.

Deco y Bojan estuvieron presentes en el palco del Johan / Dani Barbeito

El Barça monopolizaba la posesión del balón y con los extremos (Shane y Uri) enganchados a la línea de cal gobernaba el partido a placer. El recital del trío de centrocampistas (Pedro, Quim y Orian) era sublime. El balón volaba y los defensores griegos no aprovechaban su superioridad numérica para llegar a las coberturas.

Adri Guerrero anotó aquí el 1-0 / Dani Barbeito

Un error en la salida del balón de los visitantes la convirtió en el primer gol Adri Guerrero. El malagueño se quedó escorado y con poco ángulo pero hizo valer su frialdad y clase infinita para definir como si tuviera horchata en las venas.

Adri interpreta como nadie el rol de falso nueve y activa en todas sus acciones a los extremos e interiores. Gracias a estos movimientos Quim y Orian dispusieron de numerosas ocasiones.

Adri y Shane celebran un gol del Barça al Olympiacos / Dani Barbeito

El de Balsareny estuvo tan fino en el juego como poco acertado en los remates. Orian, en cambio, se mostró impecable en el juego combinativo y en la contundencia para rematar a gol.

En un margen de seis minutos marcó dos bellos goles que culminaban una sinfonía futbolística maravillosa.

En el 2-0 el interior israelí marcaba con un gran chut mientras que en el tercer tanto culminaba una jugada colectiva celestial. Adri Guerrero era el asistente de este último gol.

Era el minuto 23 y el Barça había destrozado el planteamiento del Olympiacos. Los de Pol Planas no quisieron caer en el mismo error del partido contra el Newcastle que lograron avanzarse cómodamente y acabaron sufriendo y se mostraron muy concentrados en todo instante.

Orian Goren marcó dos goles contra el Olympiacos / FCB

Los centrales Hafiz Gariba y Andrés Cuenca no se relajaron en ningún momento y arriba los extremos Shane y Uri Pallás siguieron produciendo. quim Junyent tuvo ocasiones para marcar pero su gran nivel en la construcción del juego ya resultó una noticia muy positiva. Aunque el Olympiacos no se dejó ir y evitó que la goleada fuera mayor, el portero del Barça Max Bonfill apenas tuvo trabajo.

El Sub-19 del Barça suma ya 13 victorias consecutivas en esta competición tras arrancar con derrota en la pasada edición de la Youth League. Pol Planas está consiguiendo mantener la racha extraordinaria de resultados de Belletti y el juego sigue siendo excelente.

Guillem Víctor fue titular contra el Olympiacos / Dani Barbeito

La Masia sigue demostrando que no hay otra academia que mantenga un nivel de futbolistas tan prometedores. El futuro del Barça pasa por seguir apostando por sus grandes promesas de la cantera.

Contra el Olympiacos brilló Orian Goren pero hay muchos más detrás desarrollándose y creciendo de manera increíble. Que no pare la fiesta.