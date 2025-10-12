Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
La perla madridista Hugo Fernández ganó el MVP de la Futures

La organización del torneo internacional sub-13 en Orlando ha escogido al centrocampista blanco como el mejor jugador de LaLiga FCFutures

Hugo Fernández recibió el MVP en Orlando de José Ramón De la Morena

Jaume Marcet

Jaume Marcet

Si el Palmeiras hubiera ganado la novena edición del torneo internacional Sub-13 en Orlando, Gabriel Santos hubiera tenido todos los números para proclamarse como el mejor futbolista.

El triunfo de un Atlético coral en el que destacaron a partes iguales el defensa Hugo Miguel y los delanteros Jaime y Mario provocó que la elección para el MVP de LaLIga FCFutures fuera para el jugador más brillante y no para el más decisivo.

Hugo Fern´´andez celebra un gol

El Real Madrid quedó eliminado en cuartos por el Valencia pero Hugo Fernández había deslumbrado de manera espectacular con su zurda única. En un campeonato con pocos regateadores y sin demasiados jugadores diferentes, el getafense llamó poderosamente la atención. El perfil de 10 pequeño y muy creativo responde a las características de un jugador que derrocha talento e imaginación.

Hugo es la gran perla del Sub-13 madridista

La elección del mejor portero no tuvo discusión ya que el meta del Atlético Iñigo Asorey fue clave para el enésimo triunfo colchonero en el torneo.

Iñigo fue un coloso en la portería del Atlético

Iñigo no es de lejos el portero más alto pero sí el más ágil y el que es capaz de evitar goles imposibles. Su actuación en la final fue determinante para evitar que el Palmeiras marcase tres o cuatro goles en el primer tiempo.

Iñigo vuela y evita goles en cada partido

El único que logró superar al portero colchonero en la final fue el máximo goleador del torneo. El 9 del Palmeiras Gabriel Santos anotó siete tantos en los seis partidos que jugó. Además de su efectividad rematadora destacó por unos recursos técnicos brillantes.

En clave blaugrana Guillem Balcells fue el futbolista más destacado del torneo y si se hubiera elegido un siete inicial la posición de mediocentro ideal sería para él.

