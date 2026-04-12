La perla croata Lovro Chelfi se estrena como goleador y el Juvenil A del Barça da un paso clave para ganar la liga

Era un partido clave. Y el Juvenil A del Barça lo afrontó prácticamente sin centrocampistas y con una serie de bajas muy importantes. Los de Pol Planas necesitaban el triunfo para seguir dependiendo de ellos mismos. Se esperaba un partido my complicado y los blaugranas lo resolvieron en el Municipal Olimpia con autoridad y sin apenas sufrimientos.

Nil Vicens, Nil Teixidor y Lovro Chelfi fueron los anotadores de un Barça en el que destacó la presencia del extremo del Juvenil B Iu Martínez.

Este es el once titular que Pol Planas ha alineado en Sabadell / FCB

Sin Orian Goren, lesionado como avanzó Sport, Quim Junyent ejerció de '6' y rindió a un gran nivel. Ante un Sabadell ordenado pero muy replegado el Barça dominaba y rozó el primer gol con un remate a la madera de un inspirado Iu Martínez.

Los otros dos centrocampistas eran dos extremos reciclados como Chelfi y Vicens que rindieron de maravilla en este rol.

Una preciosa acción colectiva la culminó con un remate cruzado el propio Nil Vicens. El gol del mediapunta de Palamós a dos minutos de la media hora encarriló el triunfo.

En el segundo período, más dominio y gran gol del lateral Nil Teixidor. El grundense salió tocando desde atrás como si fuera un centrocampista y se plantó en el área rival. 'Teixi' definió como un delantero con un toque sutil muy delicado.

Baba Kourouma fue el capitán del Juvenil A del Barça en Sabadell / CE Sabadell

En el minuto 61 el partido quedó visto para sentencia con un gol de Lovro Chelfi. El croata completó un gran partido ejerciendo de '8'. Pese a que hasta ahora siempre había jugado de extremo, Lovro se adaptó a su rol de interior y convenció con su gran calidad y criterio.

En el 0-3 Lovro culminó otra bonita acción colectiva superando al guardameta local Manel Estévez.

El Espanyol se mantiene como líder de la División de Hoinor pero si el miércoles el Juvenil A barcelonista es capaz de ganar al Gimnàstic de Manresa recuperará el liderato cuando solo faltarán tres jornadas más de campeonato liguero.