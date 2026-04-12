FC Barcelona
La perla croata Lovro Chelfi se estrena como goleador y el Juvenil A del Barça da un paso clave para ganar la liga
El equipo de Pol Planas logra un triunfo convincente en el campo del Sabadell (0-3) y sigue dependiendo de sí mismo para revalidar el título de liga
Era un partido clave. Y el Juvenil A del Barça lo afrontó prácticamente sin centrocampistas y con una serie de bajas muy importantes. Los de Pol Planas necesitaban el triunfo para seguir dependiendo de ellos mismos. Se esperaba un partido my complicado y los blaugranas lo resolvieron en el Municipal Olimpia con autoridad y sin apenas sufrimientos.
Nil Vicens, Nil Teixidor y Lovro Chelfi fueron los anotadores de un Barça en el que destacó la presencia del extremo del Juvenil B Iu Martínez.
Sin Orian Goren, lesionado como avanzó Sport, Quim Junyent ejerció de '6' y rindió a un gran nivel. Ante un Sabadell ordenado pero muy replegado el Barça dominaba y rozó el primer gol con un remate a la madera de un inspirado Iu Martínez.
Los otros dos centrocampistas eran dos extremos reciclados como Chelfi y Vicens que rindieron de maravilla en este rol.
Una preciosa acción colectiva la culminó con un remate cruzado el propio Nil Vicens. El gol del mediapunta de Palamós a dos minutos de la media hora encarriló el triunfo.
En el segundo período, más dominio y gran gol del lateral Nil Teixidor. El grundense salió tocando desde atrás como si fuera un centrocampista y se plantó en el área rival. 'Teixi' definió como un delantero con un toque sutil muy delicado.
En el minuto 61 el partido quedó visto para sentencia con un gol de Lovro Chelfi. El croata completó un gran partido ejerciendo de '8'. Pese a que hasta ahora siempre había jugado de extremo, Lovro se adaptó a su rol de interior y convenció con su gran calidad y criterio.
En el 0-3 Lovro culminó otra bonita acción colectiva superando al guardameta local Manel Estévez.
El Espanyol se mantiene como líder de la División de Hoinor pero si el miércoles el Juvenil A barcelonista es capaz de ganar al Gimnàstic de Manresa recuperará el liderato cuando solo faltarán tres jornadas más de campeonato liguero.
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