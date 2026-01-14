La perla croata Lovro Chelfi empieza a despegar en el Barça

Lovro Chelfi empieza a destacar en el Juvenil A del Barça. El pequeño talento croata de 18 años ha sumado dos titularidades consecutivas en los dos últimos partidos y su rendimiento va a más.

El jugador de Zagreb llegó este verano al fútbol base del Barça procedente de NK Kustosija con el cartel de ser una de las grandes perlas de Croacia.

Lovro Chelfi está ganando presencia en el Juvenil A / FCB

Con solo diecisete años, Lovro Chelfi ya había jugado dos encuentros en el primer equipo del Kustosija y era un jugador habitual en las selecciones inferiores de su país

Lovro Chelfi aterrizó este verano en Barcelona con la intención de adaptarse lo más rápido posible al fútbol del Barça.

Aunque en principio se habló de que podía ser un refuerzo para el Barça Atlètic, el club apostó porque formara parte de la plantilla del Juvenil A.

Lovro Chelfi es una de las grandes joyas del fútbol croata / Instagram

Estar a las órdenes de Pol Planas alejado de los focos mediáticos le ha permitido a Lovro ir integrándose poco a poco en la sociedad catalana y en el estilo de juego del Barça.

Su gran implicación en todos los aspectos le ha permitido aprender rápidamente el idioma y en estos momentos se encuentra preparado para explotar todo su potencial.

El salto del fútbol croata al fútbol español está siendo paulatino pero el crecimiento a fuego lento empieza a dar sus frutos. Lovro Cherlfi debutó en la tercera jornada de liga disputando cuatro minutos contra el Rácing Zaragoza.

Su primera titularidad llegó en el campo del Sant Cugat completando los 90 minutos de juego en la quinta jornada mientras que en la siguiente jornada sumó 22 minutos contra el San Francisco.

Lovro Chelfi es un zurdo con gran potencial / FCB

Con todo, en las primeras 10 jornadas del campeonato el extremo croata solo participó en tres partidos mientras que la dinámica ha variado de manera radical desde entonces.

En las últimas seis jornadas, Chelfi ha participado en todos los encuentros y ha podido ser titular en tres ocasiones. En el campo del Brujas, el extremo zurdo también logró debutar en la Youth League.

Con todo, el ex del Kustosija ha sumado hasta ahora 361 minutos en diez partidos. Lo mejor de Lovro Chelfi está por llegar pero en los últimos partidos está empezando a exhibir las virtudes que motivaron su fichaje.

En su país alternaba la posición de mediapunta con la de extremo derecho mientras que en el Barça está cambiando su ubicación.

Lovro Chelfi es feliz en Barcelona / FCB

Lovro Chelfi está jugando habitualmente de extremo izquierdo y destaca por su habilidad en el uno contra uno. La facilidad para regatear es un recurso muy positivo para el Juvenil A que suele encontrarse ante rivales muy cerrados.

Lovro está mejorando en su posicionamiento y cada minuto que suma de blaugrana le sirve para crecer en la toma de decisiones.

Su naturaleza es la de buscar siempre la verticalidad pero con el paso de las semanas su fútbol está ganando matices y se está impregnando del estilo Barça.

La semana pasada Lovro Chelfi charló un buen rato con los niños croatas de un campus de la Barça Academy de su país. Se da la circunstancia que en su momento el propio Lovro participó en el primer campus de la escuela del Barça en tierras croatas.

Lovro Chelfi charló con unos niños croatas que visitaron Barcelona / FCB

Entonces el de Zagreb ya quiso aprender de la mejor cantera del mundo. Ahora está 100% centrado en asimilar todos los conceptos propios de La Masia.

Con Pol Planas y el resto del staff del Juvenil A Lovro Chelfi dispone del mejor contexto para poder pulir sus cualidades y seguir dando pasos adelante. Su último paso adelante ha sido entrar en la convocatoria de los cuartos de final de la Copa Catalunya con el Barça atlètic.