Pendientes de Jofre Torrents

El Barça Atlètic estará muy pendiente de Jofre Torrents. El lateral conocerá hoy el diagnóstico y el alcance exacto de la lesión en el tobillo que sufrió el pasado sábado en el empate (1-1) ante el CD Alcoyano.

La jornada de hoy se presenta clave para determinar la magnitud del percance y el tiempo de baja del futbolista, que tuvo que retirarse en el minuto 67 tras apenas veinte minutos sobre el terreno de juego. Jofre había entrado al descanso, pero pidió el cambio visiblemente dolorido, encendiendo todas las alarmas en el filial azulgrana.

El foco está ahora en las pruebas médicas que deben confirmar la magnitud de la lesión. En cualquier caso, el hecho de que la dolencia afecte al tobillo y no a la rodilla supone, dentro de la preocupación, un alivio relativo. Cabe recordar que el lateral fue operado en septiembre de 2023 de una rotura del ligamento cruzado anterior sufrida con la selección española Sub-17, una lesión que frenó en seco su progresión.

Un momento clave

El contratiempo llega en un momento importante de la temporada. Jofre se había consolidado como pieza relevante en el Barça Atlètic, especialmente desde que João Cancelo reforzó el primer equipo, lo que le permitió acumular minutos y continuidad en el filial tras alternar dinámicas durante el curso. El empate del sábado ante el Alcoyano dejó al equipo en plena pelea por el play-off de ascenso, pero con mal sabor de boca.