FC Barcelona
Los penaltis y un patatal infame dejan fuera de la Youth League al Barça
El vigente campeón empató (2-2) contra el Maccabi Haifa en el tiempo reglamentario pero perdió (3-1) en la tanda de penaltis en un Gyirmóti Stadion impracticable
Sorpresa mayúscula en Gyór (Hungría). El Barça cayó eliminado en los dieciseisavos de final de la Youth League. Los de Pol Planas habían superado hace una semana al Valencia en la tanda de penaltis en la Copa del Rey juvenil pero no tuvieron la misma fortuna en esta lotería en la Champions juvenil.
Youth League 1/16 final
Maccabi Haifa
FC Barcelona
|Maccabi Haifa
|Golenkov, Baruch, Arad (Grimberg min.46), Sztejfman, Faingezitch, Levy (Roach min.90), Solomon (Goldenberg min.90), Alouk (Lusky min.46), Negat, Gabay (Karagola min.65), Darzi
|FC Barcelona
|Max, Guille, Gariba (Campos min68), Baba, Pol;Dani Ávila (Pedro Rodríguez min.58), Villar, Guille; Shane Kluivert, Gistau y Nil Vicens (Ebrima min.58).
La Youth League es una competición que necesita que la UEFA le de mucha más visibilidad y un impulso en todos los sentidos. El desprecio de la UEFA al Barça y a la competición permitiendo que una eliminatoria a partido único se jugase en un patatal es injustificable.
Si por cuestiones políticas no se podía jugar en Israel, lo lógico era que el campo neutral escogido tuviera unas condiciones mínimas. No hubo una tormenta ni algo impredecible. El césped estaba en un estado lamentable que impedía que el balón circulara bien y que los jugadores no se resbalaran cada dos por tres. El partido, como tal, fue una estafa a los espectadores y una burla para el Barça.
A los blaugranas le costó unos minutos adaptarse al contexto, ser más prácticos y minimizar los errores en salida de balón. El Maccabi lo tuvo claro des del primer minuto y su fútbol reactivo sufría mucho menos en estas circunstancias.
El Barça, muy superior técnicamente, poco a poco se fue adueñando del partido y buscó acercarse al área rival. Sin generar grandes ocasiones la sensación de peligro del Barça era constante y el primer gol llegó de la manera más inesperada. Un centro de Pol Bernabéu lo rechazó de manera desafortunada el defensa Arad. Los de Pol Planas se avanzaban con justicia pero el destino iba a ser cruel.
En la segunda mitad, el Sub-19 del Barça salió decidido a sentenciar el partido con un Guille sublime. El interior de la Zona Franca superaba con gran clase a todos los rivales que le salían al paso pero el gol se resistía. Nuhu Fofana remató al larguero lo que podía ser el 0-2 y de aquí se pasó al empate israelí.
Pol Bernabéu arriesgó en una salida de balón y la defensa estuvo blanda ante el remate certero de Lusky. El gol fue un mazazo tremendo.
Si en el primer remate a portería del Maccabi llegó su primer gol, en el segundo chut entre los tres palos los israelís pudieron remontar el gol inicial del Barça. Karagola consumó la sorpresa cuando solo faltaban nueve minutos. El Barça no se rindió y tuvo ocasiones de sobras para empatar.
Pedro Rodríguez rozó el larguero con un chut y en el último minuto Nuhu Fofana fue objeto de un penalti que transformó con maestría Guille.
Si el Barça encontró el empate de penalti, la tanda de penaltis le fue totalmente esquiva. Los blaugranas fallaron los tres primeros lanzamientos. Aunque Pedro si anotó el suyo y Max paró una pena máxima, el Maccabi logró clasificarse (3-1) con un penalti final trasformado por Roach.
El Barça luchó y compitió pero acabó eliminado en una tarde dura para el vigente campeón de una competición que la UEFA debería cuidar más. Jugar en pleno 2026 en un patatal sin que haya inclemencias climatológicas no tiene ningún tipo de justificación. En Hungría no solo perdió el Barça, perdió el fútbol. La UEFA tiene que reflexionar.
