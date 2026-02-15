Los Pedros vuelven a ser determinantes y vislumbran un futuro brillante

Si Pedri es la brújula del Barça de Flick y Pedro Fernández, 'Dro' una perla de La Masia que busca minutos en el PSG, otros dos Pedros destacan y de que manera en el Juvenil A del Barça. Ambos son centrocampistas pero además de liderar el juego como Pedri y ofrecer destellos de clase como Dro, tienen gol.

Los dos marcaron contra el Sant Cugat (3-1) en un partido que refuerza el liderato del equipo de Pol Planas en la División de Honor. Pese a que el Espanyol ganó (3-0) al Zaragoza-Racing Club, el Barça mantiene sus cuatro puntos de ventaja respecto a su principal perseguidor. Solo restan diez jornadas y aunque hay margen para las sorpresas, el Barça va directo a revalidar su título de campeón liguero.

Pedro Villar celebró así su gol / Gorka Urresola

Tras el baño (1-4) en Sant Adrià y la victoria meritoria (1-0) contra la UD Las Palmas el partido en la Ciutat Esportiva contra el Sant Cugat podía ser más tramposo de lo esperado.

Los vallesanos salieron a intentar sorprender y aprovechar las múltiples rotaciones del Juvenil A blaugrana. Pese a que los visitantes sacaron tres córners consecutivos en los primeros instantes del partido, el Barça fue gobernando el encuentro a medida que los menos habituales fueron ganando ritmo.

Quim Junyent y Chelfi rozaron el primer gol pero el Sancu también tuvo una opción clara con un remate de Abouzra que salvó con una gran intervención Max Bonfill. Los visitantes lograban alargar el resultado inicial pero la movilidad e ingenio de Adri Guerrero es incontrolable y fue clave para abrir la lata justo antes del descanso.

El falso '9' blaugrana se inventó un gran pase que Villar remató de una manera que recordó al mítico gol de Sergi Roberto al PSG.

Pedro Villar está completando una temporada majestuosa / Gorka

Villar es capaz de compatibilizar su tarea oscura como mediocentro defensivo con una capacidad goleadora sorprendente. Con esta diana firmaba su décimo gol de la temporada. El gallego ha marcado siete tantos en la liga, dos en la copa y uno en la Youth League.

Si Adrián Guerrero fue el asistente del 1-0, el malagueño encarriló el triunfo con un gran gol que el Barça llevaba trabajándose durante toda la segunda mitad. La pared con Nuhu Fofana fue brillante y la aparición de Guerrero para el gol resultó estelar.

Adri Guerrero marcó el 2-0 / Gorka Urresola

Pedro Rodríguez completó una última media hora brillante. El de Ogíjares suplió a Villar pero no solo lideró al equipo en la creación sino que marcó el 3-0. Lorenzo Oertli chutó con fuerza, el portero Gavaldà rechazó como pudo un balón que cayó a Pedro que no perdonó. El centrocampista andaluz anotaba su noveno gol de la temporada, el octavo en el campeonato liguero.

Si Pedro Rodríguez es un 'miniPedri' en el terreno de juego por su capacidad para producir fútbol, la celebración del andaluz fue un calco de las que realiza el genio de Tegueste.

Pedro Rodríguez marcó el tercer gol blaugrana contra el Sant Cugat / Gorka Urresola

El Sant Cugat recibió el premio a su intenso trabajo con la diana de Hugo Mesa que anotó el gol del honor cuando solo restaban seis minutos para el final.

En el añadido el Barça marcó un gol que anuló el árbitro en una jugada brillante que había culminado con su clase habitual Pedro Rodríguez. Los Pedros siguen tirando del carro y apuntan muy alto. Pedri puede tener en breve dos acompañantes con los que comparte mucho más que el nombre.

Pedro Rodríguez celebra su gol con Shane Kluivert / Gorka Urresola

Hablar de centrocampistas de calidad y con gol en La Masia es hablar de los Pedros. Pol Planas sabe que ambos ofrecen criterio, magia y finalización y no le hace falta gritar como en su día Penélope Cruz en la gala de los Óscars.

El grito de Pedroooooooo no es necesario en la Ciutat Esportiva ya que los Pedros son el motor y ángel de un equipo que compite por lograr el triplete nacional. Dependerá mucho del nivel de inspiración de los Pedros...