Los 'Pedros' Villar y Rodríguez al mando del Juvenil A en su debut

Después de una temporada excepcional con un triplete histórico toca volver a empezar. El barça-Zaragoza de este sábado es el pistoletazo inicial a una temporada que será exigente para el tercer equipo blaugrana.

El objetivo de Pol Planas y su cuerpo técnico pasa por conformar un equipo potente y seguir cuidando y promocionando jugadores para el Barça Atlètic y el primer equipo.

Pol Planas confía en el potencial de Orian Goren / FCB

Después de una pretemporada complicada en la que Pol Planas ha tenido dificultades para trabajar con un grupo amplio de futbolistas a causa de las necesidades del primer equipo y del filial llega la hora de la verdad.

El Juvenil A blaugrana debuta en casa (campo 7 Ciutat Esportiva) pero lo hace ante un Real Zaragoza que se ha convertido en los últimos años en un claro aspirante a competir por el título. El Barça ganó el curso pasado la liga, copa del rey y Youth League pero de aquel equipo no queda casi nadie ya que la mayoría de jugadores han iniciado etapa en el Barça Atlètic y otros como Kospo, Hugo Alba o Pradas han estrenado aventuras diversas lejos de Barcelona.

Pol Planas salta del Juvenil B y lo hace con una mayoría de futbolistas que la pasa temporada estuvieron a sus órdenes.

Pedro Villar es un mediocentro con un potencial inmenso / Valentí Enrich

Pedro Villar es el '6' que apunta a ser el gran cerebro de este equipo. De la misma generación que Dro llegó también del Val Miñor y esta temporada espera explotar como lo está haciendo su amigo 'filipino' a las órdenes de Flick. El otro Pedro centrocampista es Pedro Rodríguez Iglesias, uno de los pocos futbolistas que repite del Juvenil A del pasado curso.

Pedro Rodríguez es un interior muy creativo / FCB

Su experiencia puede dotar de calma e inteligencia a la zona ancha junto con el otro Pedro (Villar). Ambos tienen que llevar la manija de un equipo al que se le han sumados futbolistas que el curso pasado eran cadetes como los interiores Orian Goren y Ebrima Tunkara.

Orian Goren apunta a crack / FCB

El fichaje del que se espera mayor rendimiento es 'Uri' Pallàs, un extremo que en el Espanyol mostró ser muy incisivo y creativo. El partido entre el Barça y el Zaragoza no se podrá ver en directo pero el domingo el Barça lo emitirá en diferido en su canal de YouTube.