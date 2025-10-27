Los Pedros sobresalen en un Juvenil A pletórico

Fue un partido prácticamente clandestino. Mientras los culés sufrían con un clásico que no siguió la línea de la temporada pasada el Juvenil A superó otro examen con nota en la Ciutat Esportiva.

Los de Pol Planas no han perdido el hambre competitiva y pese a sumar sus partidos por victorias en la Youth League, los compromisos domésticos los están solventando con autoridad.

Pol Planas es un formador excelente / Dani Barbeito

La visita del San Francisco a las cinco de la tarde del domingo la pudo resolver el equipo de Pol Planas en un ejercicio de paciencia y buen juego. El conjunto balear resistió 72 minutos pero los ataques trabajados del Juvenil A blaugrana culminaron con el gol de Pedro Villar.

PEDRO VILLAR ABRE LA LATA

El gallego es un mediocentro inusual ya que, pese a ejercer de 6, suma ya tres goles en los cinco partidos ligueros en los que ha participado. 'Villi' tiene la habilidad de asegurar sus obligaciones defensivas sin perder capacidad para pisar el área con peligro. El gol inicial del mejor amigo de Dro fue acompañado por un doblete a última hora del tercer Pedro.

Villar y Pedro Rodríguez celebran con Hafiz Gariba un gol / Dani Barbeito

Si Pedro Fernánndez 'Dro' se quedó sin jugar en el Bernabéu y Pedro Villar inauguró el marcador contra el equipo mallorquín, Pedro Rodríguez se lució con dos golazos en los minutos 82 y 93. El andaluz anotó un gol de cabeza y otro magnífico con un remate espectacular.

PEDRO RODRÍGUEZ PUSO LA GUINDA

Además de contribuir en el aspecto goleador, Villar y Rodríguez completaron un gran encuentro y fueron los más destacados del Juvenil A. Con este triunfo, el equipo de Pol Planas lidera en solitario el grupo tercero de la División de Honor Juvenil con 16 puntos. El Barça aventaja en cinco puntos al Espanyol y en dos a la damm y al Mallorca.

El equipo de Palma será el próximo rival del Juvenil A blaugrana en un partido en el que estará en juego el liderato del campeonato.

Pedro Rodríguez está inmenso / Dani Barbeito

Si Villar suma tres goles en el campeonato liguero, Pedro Rodríguez ha arrancado el curso en plena forma con tres goles en la liga y dos en la Youth League. Los Pedros son el corazón y el alma del equipo de Pol Planas.

Ni ellos ni el resto de la 'familia' del Juvenil a blaugrana pudo seguir el clásico al coincidir su partido en el mismo tramo horario. Tanto los Pedros como el resto de jugadores del Juvenil A fueron los únicos culés que vivieron un domingo feliz al consumarse un nuevo triunfo de su equipo.

El 1X1 DEL ONCE IDEAL DE LA MASIA

Tanto Pedro Rodríguez como Villar forman parte del once ideal de la semana en la Masia que en esta ocasión está configurado así: Gerard Sala, Jan Gómez, Luca Pérez, Roc Martínez, Jan Veganzones; Pedro Villar, Pedro Rodríguez, Hugo Garcés; Héctor Asumu, Artem Rybak, Iu Martínez.

GERARD SALA: El Juvenil B logró un triunfo meritorio (0-2) en el campo del Cornellà. El trabajo colectivo del conjunto de Cesc Bosch y el acierto de Gerard Sala fueron claves para mantener el cero en su portería.

JAN GÓMEZ: El Sub-13 blaugrana venció por la mínima al Hospitalet (1-0) con gol de Denis Sokolovski. El lateral derecho Jan Gómez fue uno de los jugadores más destacados del equipo de Jordi Pérez gracias a sus incursiones ofensivas por el carril diestro.

Jan Gómez marcó contra el Espanyol / LALIGA FCFutures

LUCA PÉREZ: El Sub-16 del Barça superó al Mercantil (2-1) con un trabajo muy coral del equipo de David Sánchez. Luca ofreció seguridad defensiva y una salida limpia del balón.

ROC MARTÍNEZ: El central de Ripoll participó en el gol de Artem Rybak que certificó la remontada del equipo de David Sánchez contra el Mercantil. Roc es una garantía defensiva que ofrece también calidad ofensiva en sus aventuras atacantes.

JAN VEGANZONES: El lateral izquierdo del sub-12 marcó uno de los cinco tantos del equipo de Pol Combellé contra el Sarrià. el lateral zurdo blaugrana sorprendió Con un remate espectacular que fue inabordable para el portero visitante.

PEDRO VILLAR: El mediocentro gallego inauguró el marcador en el triunfo del Juvenil A (3-0) contra el San Francisco. Villi suma ya tres dianas en el campeonato doméstico.

Pedro Villar es un mediocentro con un potencial inmenso / Valentí Enrich

PEDRO RODRÍGUEZ:El interior andaluz anotó el 2-0 y el 3-0 en el tramo final del triunfo del Juvenil A. Pedro Rodríguez es uno de los futbolistas más fiables del equipo que dirige Pol Planas.

HUGO GARCÉS: El Sub-16 blaugrana remontó el gol inicial del Mercantil gracias a la inspiración de Hugo Garcés. El aragonés empató el partido tras una gran asistencia de Artem Rybak y fue uno de los futbolistas más enchufados en el conjunto que dirige David Sánchez.

Hugo Garcés fue escogido MVP del torneo Valores Vida de Logroño / Instagram

HÉCTOR ASUMU:El sub-15 blaugrana goleó al Sabadell (2-8) en un partidazo del equipo de Álex Fernández. Héctor asumu confirmó su excelente momento de forma anotando un espectacular póker de goles. El extremo zurdo de Santa Coloma es imparable con y sin espacios gracias a su potencia y calidad técnica.

IU MARTÍNEZ: El extremo de Súria sigue pletórico. Iu Martínez marcó otro golazo en el campo del Cornellà. Iu y Byron fueron los goleadores del equipo de Cesc Bosch en uno de los campos más complicados del campeonato.

Iu Martínez es una pieza clave del Juvenil B / Dani Barbeito

ARTEM RYBAK:El ucraniano arrancó el parttido como interior y lo acabó como falso nueve. si Hugo logró igualar la diana del Mercantil, artem Rybak culminó el triunfo barcelonista con un poderoso remate que acabó en la escuadra de la portería del conjunto sabadellense.