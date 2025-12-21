Pedro Villar sobresale en la goleada del Juvenil A

El Juvenil A cerró un 2025 espectacular con una goleada magnífica ante el Constancia (4-0). Los baleares se plantaron en el campo 7 de la Ciutat Esportiva con un 5-4-1 muy defensivo pero no pudieron frenar el caudal ofensivo del equipo de Pol Planas.

El Barça generó infinidad de ocasiones pero no pudo abrir la lata hasta el minuto 39. En una jugada de pizarra, el Juvenil A del Barça aprovechó la intensidad de Pedro Villar para anotar su primer tanto. El gallego marcó de cabeza y ya suma siete goles en lo que llevamos de temporada.

No hay que olvidar que el mejor amigo de dro es un '6' que no se cansa de robar balones y distribuirlos con criterio. además de su increíble aportación táctica, Villar tiene gol y esto le convierte en una pieza de gran valor.

En la segunda mitad el buen juego blaugrana tuvo el premio merecido. Unas manos claras dentro del área del Constancia fueron castigadas por un penalti que transformó con maestría Adrián Guerrero en el minuto 52.

Adri Guerrero celebra el 2-0 contra el Constancia / FCB

Una de las mejores noticias del encuentro fue la reaparición del murciano Dani Ávila. El mediocentro blaugrana jugó un cuarto de hora a un gran nivel y fue clave en el tercer gol. Ávila filtró un gran pase que Adri Guerrero dejó de cara para que rematara Roberto Tomás.

La guinda del pastel la puso Ebrima Tunkara con una jugada individual sensacional que acabó con una definición impecable con la pierna derecha. El gambiano, autor del definitivo 4-0, volvió a demostrar que es un prodigio a tener muy en cuenta para el futuro.

Los de Pol Planas no volverán a competir hasta el próximo 4 de enero. El Juvenil A visitará Zaragoza para jugar en el campo del Montecarlo.