Pedro Villar entusiasma a los expertos: "Es el '6' más moderno, lo tiene todo, es un centrocampista completísimo"

Hamza Abdelkarim marcó el gol más bonito, Òscar Gistau anotó la diana decisiva mientras que Jordi Pesquer brilló con dos magníficas asistencias pero los expertos consultados por SPORT alucinaron con Pedro Villar.

La remontada brillante del Juvenil A del Barça (3-0) contra el Tenerife dio para mucho pero entre otras conclusiones dejó señalado a Villar como un elemento a tener muy en cuenta para el futuro.

¿Quién es Pedro Villar? Este canterano gallego del Barça de 18 años es mucho más que el mejor amigo que Dro. Hasta hace pocos meses 'Villi' y Dro disfrutaban de vidas paralelas pero ahora ambos vuelan de manera independiente.

Los dos Pedros empezaron a jugar de muy pequeños en la academia Val Miñor de Nigrán (Pontevedra).

Pedro Villar llegó en la temporada 2022-23 procedente del Val Miñor gallego / FCB

El Barça se interesó por su progresión y ambos ingresaron en la residencia de La Masia en el verano del 2022. En sus tres primeras temporadas en el fútbol formativo blaugrana ambos siguieron un crecimiento paralelo pasando por el Cadete B, Cadete A y Juvenil B.

En la pasada pretemporada Dro saltó al primer equipo mientras que Villar se consolidó en el Juvenil A. Pedro Fernández 'Dro' acabó emigrando al PSG mientras que Pedro Villar se ganó la confianza de Belletti y sumó actuaciones notables con el Barça Atlètic.

Pedro Villar es un mediocentro con un potencial inmenso / Valentí Enrich

Con el filial 'Villi' ha sumado 460 minutos en la Segunda Federación en nueve partidos diferentes. Con el Juvenil A ha participado en cuatro competiciones. En la liga ha marcado siete goles en 176 partidos mientras que en la Youth League ha anotado un gol en siete encuentros.

En la Copa del Rey ha marcado dos tantos en cinco partidos mientras que en la Copa de Campeones ha sumado hasta ahora un gol en dos partidos.

Sus números goleadores son impactantes ya que esta temporada ha anotado once goles con el Juvenil A tras la disputa de 31 partidos en el equipo que dirige Pol Planas.

Pedro Villar es un centrocampista con gol / FCB

Su último gol llegó en el Estadi Johan Cruyff y fue el inicio de la remontada del Juvenil A blaugrana contra el Tenerife en la vuelta de los cuartos de la Copa de Campeones. Al margen del gol, los expertos consultados por este diario lo señalan como un futbolista muy especial al que hay que estar muy atentos.

SPORT ha hablado con los ex-jugadores y analistas Álex Delmás y Jean Marie Dongou. Ambos estuvieron presentes en el Johan Cruyff y nos han valorado el presente y futuro del enésimo centrocampista de calidad que surge de La Masia.

Jean Marie Dongou: "Pedro Villar lo tiene todo"

El que fuera gran promesa de La Masia y futbolista que llegó a debutar en el primer equipo del Barça en el 2013 Jean Marie Dongou es un analista muy preciso y que no acostumbra a regalar los elogios.

Tras observarlo en directo en diferentes partidos ha radiografiado para Sport a Pedro Villar: "En los partidos que le he visto jugar, Pedro Villar me parece el prototipo del nuevo centrocampista qjue juega por delante de la defensa, es un tipo de '6' diferente a lo que era Sergio Busquets o Samper que ejemplificaban el clásico mediocentro posicional. Eran jugadores que organizaban al equipo a través del balón y que buscaban básicamente juntar al equipo con pases cortos".

Pedro Villar es un centrocampista con gol / FCB

El analista de jijantes y del programa FanZone de TV3 detalla las diferencias de Villar con los típicos mediocentros que tradicionalmente se han formado en la cantera blaugrana: "Creo que Pedro Villar tiene estas cualidades pero además le suma otras virtudes parecidas a las de Rodri en el Manchester City. Es un centrocampista que es capaz de llegar al área y marcar goles. Villar reune todas las características del nuevo y moderno pivote defensivo que vemos en la mayoría de equipos. No solo destaca por ser un jugador posicional que mueve de maravilla el balón ya que además de jugar en corto sabe jugar en largo."

Pedro Villar y Pedro Rodríguez marcaron contra el San Francisco / FCB

Con todo, el ex-jugador camerunés que también militó entre otros en el Real Zaragoza o el Nàstic está maravillado con las cualidades y actuaciones de este centrocampista juvenil: "En los partidos que le he visto jugar me ha encantado. Hacía tiempo que no veía un pivgote que dominara tantos registros como Villar. Es cierto que lo que tiene que mejortar es que en ocasiones pierde la posición, algo que es producto de su proyección ofensiva. Si sube al primer equipo quizá necesitarán un jugador más fijo y que no llegue tanto al área pero sus cualidades son enormes para ser un '6' degran futuro".

Dongou suele ser conciso y directo en sus análisis pero con Villar se explaya en Sport ante un jugador al que adiivina una proyección inmensa: "Tiene calidad, capacidad para conducir, tiene último pase pero a su vez sabe asociarse en corto. En este último partido contra el Tenerife cuando el Barça apretaba mucho él domina esa presión muy alta. Le he visto cosas de jugador de un nivel muy alto. Espero que el Barça le ayude y apueste por él porque yo le veo condiciones para ser un futuro mediocentro de mucho nivel."

Pedro Villar se estrenó en la Segunda Federación / Gorka Urresola

Para los que todavía no han visto jugar a esta perla gallega que suma su cuarta temporada en La Masia Dongou les resume las cualidades de un '6' de gran proyección: "Villar será un mediocentro diferente a los que hemos tenido ya que además de un gran posicionamiento, tiene físico, llegada, es muy dinámico. No es solo el típico mediocentro posicionasl. Hacía tiempo que no veía un jugador así. Se puede adaptar a muchos contextos de partido. Es el único mediocentro del Barça que podría jugar en un 4-2-3-1 como doble pivote ya que podría ejercer de '6' o de '8'. Lo tiene todo. Me parece un jugador completísimo "

Álex Delmás: "Pedro Villar es un centrocampista muy completo"

Álex Delmás fue el comentarista de Esport 3 del partido entre el Juvenil A del Barça y el Tenerife. El que fuera futbolista del Sabadell y del Europa quedó impresionado con el '6' del equipo de Pol Planas.

El colaborador del programa de Sport La Posesión así como analista en muchos otros medios de comunicación nos da su visión privilegiada sobre Pedro Villar: "Me gusta mucho todo el centro del campo del Juvenil A de Pol Planas y especialmente Pedro Villar. También Orian Goren o Pedro Rodríguez me encantan. En cuanto a 'Villi' me parece un centrocampista moderno que puede jugar de '6' peroptambién como '8' o incluso de '10'."

Villi celebra un gol con el Juvenil A / Dani Barbeito

Delmás valora esta polivalencia del centrocampista gallego e incluso cree que su versatilidad puede crecer: "Creo que Pdro Villar es un jugador que rendiría en cualquier otra demarcación ya que es muy inteligente en lo táctico e interpreta muy bien el juego. Lee muy bien los partidos. El gallego aporta mucho ritmo y es un jugador contundente en el corte y domina el juego aéreo".

Delmàs jugaba de centrocampista y destacaba por ser un futbolista muy técnico e inteligente. En Villar, Delmás también observa virtudes de centrocampista típico del Barça: "Además de todo lo comentado, Villar tiene un gran juego en corto y en largo, sabe girar de maravilla y posee el punto de calma que todo centrocampista necesita para, en ocasiones, relantizar el juego y cambiar el balón de lado".

Pedro Villar suma trabajo, calidad y gol para sus equipos / FCB

Hay detalles que a los aficionados se nos pueden escapar pero grandes analistas como Delmás nos ayudan a fijarnos y valorarlos.

En el caso de Villar, Álex nos pide que nos fijemos en algunas cuestiones futbolísticas menos vistosas: "Villar es un futbolista que sabe intercambiar de manera magnífica las posiciones en dinámico, cuando está en plena jugada sabe pasar de ejercer de'6' a hacerlo de '8' porque observa que hay un espacio de '8' para avanzar unos metros, saber recibir y empezar la jugada. Es un jugador ideal para participar en un centro del campo muy móvil porque detecta a la perfección los espacios libres"

Pedro Villar renovó con el Barça en el 2024 / FCB

De todas sus cualidades la que Delmás entiende que es más difícil de encontrar para un '6' del Barça es su facilidad anotadora: "Villar tiene una llegada bestial, siendo un centrocampista que parte como pivote acostumbra a tener dos o tres oportunidades por partido y a menudo marca goles, esto siempre suma mucho para el equipo, me parece un jugador a tener muy en cuenta".

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Álex Delmás y Jean Marie Dongou coinciden en su análisis para SPORT que Pedro Villar es un centrocampista muy completo y con un futuro brillante.