Pedro Rodríguez: Sueño intacto y buena sintonía para renovar con el Barça

Pedro Rodríguez Iglesias es uno de los centrocampistas más prometedores de La Masia. A sus 18 años es un jugador que inicia su tercera temporada como juvenil y su octava temporada en el club. El interior andaluz acaba contrato con el Barça en junio del 2027 pero su deseo es seguir ligado a la entidad de sus sueños.

El hecho de que no entrara en la lista de jugadores canteranos para iniciar la pretemporada con Flick causó extrañeza ya que el de Ogíjares es uno de los jugadores con un ADN Barça más marcado. Las especulaciones sobre su ausencia se multiplicaron en las redes sociales y algunos quisieron ver una relación entre la finalización próxima de su contrato y su no inclusión con el primer equipo.

Pedro Rodríguez es un jugador muy disciplinado / FCB

En SPORT hemos podido confirmar que su ausencia en esta lista es puramente técnica y que su renovación avanza de manera positiva. La intención del jugador es seguir progresando en el mejor club del mundo y en el Barça lo valoran como un jugador de gran futuro. El interés de ambas partes coincide y de hecho ya se han iniciado conversaciones para prolongar su relación contractual.

Pedro Rodríguez sueña con jugar en el Spotify Camp Nou y está encantado con la posibilidad de seguir progresando de blaugrana. El centrocampista de 18 años toca con los pies en el suelo y lo sucedido en este inicio de pretemporada no altera sus planes.

Pedro Rodríguez es un centrocampista de enorme futuro / FCB

Pedro ha sumado dos grandes temporadas con el Juvenil A y su cabeza está en convencer a Belletti para ganarse la titularidad con el Barça Atlètic.

El brasileño confía en Pedro ya que el andaluz fue una pieza clave del Juvenil A que ganó el triplete. Belletti contó hace dos temporadas conel granadino como pieza clave de aquel magnífico equipo y en la actual pretemporada está contando con su presencia.

Pedro Rodríguez es consciente de que la competencia en el Barça por una plaza en el centro del campo es feroz pero su sueño de triunfar de blaugrana se mantiene intacto.

Pedro Rodríguez celebra un gol imitando la celebración de Pedri / Gorka Errusola

Es por ello que está satisfecho con la buena sintonía de sus agentes y el club para que se pueda cerrar cuando toque una esperada renovación. Los caminos del Barça y Pedro Rodríguez van de la mano y así va a ser durante mucho tiempo. Este es el deseo compartido del jugador y los responsables técnicos de la entidad blaugrana.

Pedro es un interior muy técnico, inteligente y con una gran visión del juego. Pocos jugadores cuidan, miman y protegen el balón como él. además de su creatividad, Pedro es un jugador con capacidad de trabajo y despliegue para llegar al área rival.

Pedro Rodríguez marcó el tercer gol blaugrana contra el Sant Cugat / Gorka Urresola

Flick cuenta con una nómina impresionante de centrocampistas pero Pedro sería el jugador con un perfil más parecido a Pedri para poderlo suplir cuando el tinerfeño no pueda jugar.

Su demarcación natural es la de '8', una posición que le permite generar asistencias de gol y sumar una buena cantidad de goles.

Pedro puede además ejercer sin problemas de '6' ya que es un jugador capaz de distribuir balones y asegurar un buen balance defensivo. Además de todas sus cualidades futbolísticas, este residente de La Masia cuenta con una familia extraordinaria que le apoya en todo y es una influencia muy positiva para su carrera.

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SPORT puede confirmar, por tanto, que hay buena sintonía para que Pedro pueda renovar por el Barça y de esta manera el club se asegurará el futuro de un jugador muy prometedor y con ADN Barça. No hay nada cerrado pero todo apunta a que el final será feliz.