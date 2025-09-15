Pedro Rodríguez y Orian sobresalen en el primer once ideal del curso en La Masia

El primer once de jugadores destacados de la temporada en la cantera del Barça es el siguiente. Un once con una base clara de futbolistas de los dos equipos juveniles. Este próximo fin de semana arrancarán la mayoría de ligas de los equipos inferiores del Barça: Max Bonfill, Raúl Expósito, Víctor Lao, Sergi Mayans, Pol Bernabéu; Pedro Rodríguez, Orian Goren, Artem Rybak; Mama Keita, Divi Ejiofor, Iu Martínez

MAX BONFILL

El portero de Vic intervino de manera decisiva para que el Juvenil A no encajara ningún gol contra el Zaragoza. El debut plácido (4-0) del equipo de Pol Planas tuvo algún momento de duda mediada la primera parte con un Max Bonfill que evitó que los aragoneses empataran el encuentro. Max es un portero de gran envergadura y agilidad.

RAÚL EXPÓSITO

El lateral derecho sabadellense fue una pieza vital para que el Juvenil B conquistase el Mundial Sub-18 en Córdoba. Raúl Expósito exhibió su gen competitivo ante rivales de gran nivel como el Corinthians, Flamengo, River o Rácing.

En partidos más cómodos, Expósito luce sus cualidades defensivas pero en encuentros competitivos sobresale su calidad para defender y ganar duelos.

VÍCTOR LAO

Víctor Lao acabó la pasada temporada con el Infantil a en plena forma y ha arrancado el presente curso en su mejor versión. El sub-15 (antiguo Cadete B) disputó un entretenido partido de preparación ante el Sub-16 del Parets y Lao sobresalió.

El 4-1 final no explica las dificultades que presentaron los vallesanos y el trabajo exigente que tuvieron que realizar el dúo de centrales Lao-Darwin. Los dos eran hasta hace poco laterales pero se han adaptado de maravilla a su nuevo rol.

SERGI MAYANS

Su nombre empieza a resonar con fuerza entre los amantes de la cantera blaugrana. en el Mundial Sub-18 mostró un poderío bestial que ya ha insinuado en sus dos años de cadete. Mayans era en sus primeros años de canterano blaugrana un lateral con una buena zurda pero su reconversión a central ha sido todo un éxito.

En el Mundial Sub-18 Mayans lideró la zaga del Juvenil B con autoridad y jerarquía y con un Joan Inglés que también estuvo sobresaliente a su lado.

Sergi mantiene su gran toque con la zurda pero su desarrollo físico le ha hecho mutar a central dominante.

POL BERNABÉU

Pol Bernabéu fue uno de los principales argumentos ofensivos del Juvenil A en el debut contra el Zaragoza. Ante un rival muy replegado , el lateral zurdo se entendió de maravilla con Uri Pallás y generró constante peligro por su banda.

El 2-0 que se marcó en propia portería Aguilar llegó en una de sus constantes acciones ofensivas por la banda izquierda con un centro muy peligroso.

ORIAN GOREN

El debut oficial de Orian Goren con el Juvenil A no pudo ser mejor. Sus primeros 20 minutos fueron de un nivel increíble. En este primer tramo del encuentro los de Pol Planas desplegaron un fútbol exquisito con un recital en el centro del campo portentoso.

Pedro Villar aportaba solvencia, equilibrio y despliegue físico mientras que Pedro Rodríguez se vestía de Pedri dominando los tiempos del partido de una manera brillante. La tercera pata de esta mesa fue la más brillante. Orian Goren replicó el rol de Fermín u Olmo en la mediapunta pisando área con una facilidad extrema.

La jugada del primer gol es una maravilla con intervenciones excelsas de Shane Kluivert y Adrián Guerrero. Orian inició una jugada que mejoraron el neerlandés y el malagueño pero la definición final del israelí-checo estuvo a la altura de la jugada. Acción de lujo que podría entrar en cualquier ránking de mejores goles en acciones combinativas que mezclan rapidez y creatividad.

Al margen del gol, Orian Goren estuvo preciso y muy imaginativo en todas sus acciones. Arrancando de teórico interior derecho-mediapunta su labor era contactar con el extremo de su banda Shane Kluivert así como con el falso nuevo Adri Guerrero.

Orian es un gran generador de pases cortos y paredes de gran nivel pero a su vez sabe lwevantar la cabeza y asistir al extremo izquierdo (Uri Pallás). En pocos meses Orian Goren ha pasado de competir con el Cadete A ante rivales de su misma edad a saltar aql Juvenil A y tener que actuar ante contrarios uno y dos años mayores.

PEDRO RODRÍGUEZ

Pedro Rodríguez se entendió de maravilla con Orian Goren. Si el '8' blaugrana era el encargado de acelerar y verticalizar el juego, el centrocampista andaluz supo ejercer su función de organizador. Cuando el balón pasaba por las botas del '10' el Barça ganaba pausa, criterio y control.

Los jugadores vdel Zaragoza apenas pudieron robar balones en la medular ante un inmenso Pedro Rodríguez que enlazaba de maravilla entre Villar y Orian Goren.

En algunos momentos incluso se intercambió las posiciones con Pedro Villar. El aragonés es un '6' atípico que tiene fuerza y energía para desplegarse en ataque y en estos momentos Pedro Rodríguez le cubría la espalda con un gran sentido táctico.

El centro del campo que presentó Pol Planas contra el Zaragoza deslumbró a los aficianados que estuvieron presentes en el campo 7 de la Ciutat Esportiva.

Los usuarios del canal de YouTube del Barça que pudieron seguir en diferido el partido también pudieron disfrutar del regreso en el segundo tiempo del mediocentro Dani Ávila. El murciano puede aportar tanquilidad, presencia y golpeo exterior.

La apuesta e Pol Planas pasa por ser un equipo muy dominador y que encierre a los rivales en su campo. La labor de estos grandes centrocampistas será clave para que el tercer equipo blaugrana pueda reeditar los resultados del pasado curso.

ARTEM RYBAK

El mediapunta ucraniano suplió a Gorka Buil mediada la segunda parte de la final del Mundial Sub-18 y el resultado fue inmejorable. Artem Rybak se aprovechó de un pase sensacional de Miràngels para superar al portero de Rácing y marcar el único gol de la final.

Artem es un jugador que en principio forma parte de la plantilla del sub-16 (antiguo Cadete A) pero en esta pretemporada se vestá ganando el sitio en el Juvernil B de Cesc Bosch.

Artem jugó la temporada pasada de falso nueve o extremo en el Cadete B pero sus presencias en el Juvenil B han llegado ejerciendo de interior.

MAMADOU KEITA

Mamadou Keita es un extremo zurdo rápido, potente y muy habilidoso. En el fútbol-7 sus condiciones innatas le sirivietron para deslumbrar de manera constante pero en el fútbol-11 todavía trabaja para lograr explotar su inmenso potencial.

Ante el parets, 'Mama' desequilibró una y otra vez por la banda izquierda dejando sensaciones muy esperanzadoras.

DIVINE EJIOFOR

Divine Ikenna Ejiofor marcó tres de los cuatro goles que el Sub-15 anotó contra el Parets. El delantero de Montcada es un típico 9 muy potente y con un fino olfato goleador. Divi marcó dos goles de oportunismo pero también sorprendió con una diana propia de un virtuoso.

Divi se inventó una vaselina exquisita que se convirtió en el mejor tanto del equipo que dirige Álex Fernández.

IU MARTÍNEZ

Iu Martínezfue escogido como el MVP del Mundial sub-18. La elección del extremo de Suria como el futbolista más destacado de este torneo no fu casual ni caprichosa. Iu se ganó el afecto y la consideración de todos los espectadores del Mundial Sub-18 gracias a su juego explosivo.

Iu marcó dos goles decisivos en la semifinal pero más allá de este momento estelar su rendimiento fue regular y efectivo a lo largo de todos los encuentros. El trabajo con y sin balón de Iu enamoró a los expertos que siguieron este campeonato ávidos de nuevos talentos emergentes.