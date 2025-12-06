Pedro Rodríguez lidera un brillante Juvenil A del Barça ante un luchador Sabadell

Goleada para reafirmar el liderato del Juvenil A del Barça. El equipo de Pol Planas sumaba muchos empates en las últimas semanas y necesitaba un triunfo para consolidar su primera posición en la tabla

El Sabadell, uno de los equipos más en forma de la categoría, un equipo revelación de la División de Honor juvenil, planteó una primera parte muy seria. Un cerrojazo en el que todos los jugadores arlequinados estaban muy bien distribuidos en el campo y con una disciplina férrea.

Al Barça le costó generar ocasiones. El primer disparo llegó al cuarto de hora de juego con un remate desde 35 metros de Baba Kourouma. Pedro Rodríguez empezó a demostrar que estaba muy inspirado con una jugada individual que la hubiera firmado el propio Lamine Yamal. Nil Vicens, una de las novedades en el once titular, generó la primera ocasión clarísima del partido. Fue un disparo que se estrelló contra el larguero en el 19'. Pocas oportunidades más en una primera mitad de dominio blaugrana y solidez defensiva del Sabadell.

En la segunda parte, todo cambió. El Sabadell dio un paso adelante y eso generó ocasiones para los visitantes. En el primer minuto de la reanudación, Gerard Sala tuvo que intervenir con una parada fantástica. El Barça encontró muchos más espacios y en el 48', Pedro Rodríguez realizó una gran recuperación y Roberto Tomás asistió a Uri Pallàs para abrir la lata.

El Barça estaba mucho más cómodo y en el minuto 61, una gran jugada de Pallàs, que superó a varios rivales, acabó con un remate cuyo rechace del guardameta rival aprovechó Nil Vicens para poner tierra de por medio. El partido parecía decidido, pero el Sabadell aprovechó un error de concentración de la defensa blaugrana para recortar distancias en una jugada en la que cayó lesionado el guardameta Gerard Sala, que había estado a un muy buen nivel.

El Barça logró definir el partido gracias a la inspiración de Pedro Rodríguez en el tramo final del encuentro. El jugador andaluz marcó dos goles en el último suspiro, el primero de un cabezazo realmente espectacular y el segundo gracias a un disparo fantástico que se coló por la escuadra de la portería sabadellense. El otro Pedro del equipo, Pedro Villar, anotó el definitivo 5-1 con el partido decidido en el tiempo de añadido.