Pedro Rodríguez: cerebro y 'Pichichi' del Juvenil A

Pedro Rodríguez Ledesma marcó 99 goles con el barça, 43 con el Chelsea , 6 con la roma y todavía lucha a sus 38 años para ampliar los 34 goles que ha aportado a la Lazio mientras que en la selección española sumó 17 dianas. Su misión principal siempre ha sido aportar trabajo y asistencias pero ofreciendo además cifras goleadoras más que interesantes.

Otro Pedro con gol

El Pedro Rodríguez del Juvenil A no es extremo ni canario, es un centrocampista andaluz de 17 años que también ofrece un rendimiento sorprendente en el aspecto goleador.

En el equipo de pol Planas Pedro Rodríguez iglesias alterna las demarcaciones de '6' y de '8' pero ello no le impide ser el máximo goleador de su equipo.

Los dos golazos que anotó contra el Sabadell (5-1) le sitúan con siete tantos en el grupo tercero de la División de Honor Juvenil. Es curioso que el segundo máximo goleador del barça es Pedro Villar que ya suma cinco tantos. El gallego es un mediocentro con enorme llegada.

El teórico '9' del equipo de Pol Planas es Adrián Guerrero que hasta ahora ha sumado tres goles en el campeonato doméstico y dos en la Youth League. el malagueño responde al típico 'falso 9' muy creativo e imaginativo que destaca más por sus asistencias y lo que genera para el equipo que por su contundencia.

Un cerebro muy completo

El mérito de Pol Planas es tener a su equipo líder de la liga y clasificado para la siguiente fase de la Youth sin un 'killer' que le garantice una cifra alta de goles. Los tantos en el Juvenil A están muy repartidos y es curioso que el mejor creador y organizador de juego sea también el mejor definidor.

Pedro Rodríguez es un centrocampista total ya que puede jugar de pivote o interior y sobresale tanto en la dirección del equipo como en el desequilibrio para asistir como en la contundencia para finalizar jugadas.

Los tres Pedros del 2008 son el futuro del Barça. Dro ya juega con el primer equipo, Rodríguez ya ha debutado con el barça Atlètic mientras que Villar es pieza clave del Juvenil a. son tres centrocampistas diferentes complementarios y con múltiples virtudes. ¿Los veremos algún día juntos en el primer equipo? No lo descarten...

El 1x1 de la jornada en La Masia

GERARD SALA: El portero del Juvenil A se lució con un paradón increíble cuando el partido contra el Sabadell iba 0-0. Gerard está completando una temporada brillante.

GUIU XUCLÀ: El lateral blaugrana marcó el 0-3 definitivo del Sub-16 en el campo del Sant Cugat en un partido aplazado de la séptima jornada.

ARNAU CASAS: El central del Sub-12 fue uno de los mejores defensas de la Iniesta Cup. Los de Pol Combellé acabaron terceros de este torneo.

BABA KOUROUMA: el hermano de Ilaix completó una nueva exhibición de como sacar el balón desde la zaga. en tareas defensivas también estuvo notable.

LUCAS BERNAL: El lateral izquierdo del sub-15 marcó un gol en el triunfo (2-0) de su equipo al Reus. Héctor asumu anotó el segundo tanto del equipo de Álex Fernández.

PEDRITO JUÁREZ: El centrocampista argentino fue una de las sensaciones de la Iniesta cup. Pedrito exhibió intensidad, calidad, magia y definición y solo el infortunio le privó de ganar el torneo.

MARC RIBERA: El mediocentro del sub-12 es el termómetro del equipo de Pol Combellé. Marc regula el juega como y cuando quiere y además dispone de un chut poderoso que le permite ofrecer goles importantes a su equipo.

PEDRO RODRÍGUEZ: Contra el Sabadell, el de Ogíjares volvió a marcar las diferencias. Su cabezazo en el 3-1 fue prodigioso pero la jugada del 4-1 solo está al alcance de un crack.

NIL VICENS: el de Palamós está recuperando poco a poco su mejor versión tras una larga lesión. Contra el Sabadell jugó de extremo y anotó un gol importante para el Juvenil A.

DESTINY EJIOFOR: El delantero centro del Sub-12 fue el máximo goleador de la Iniesta Cup. El goleador blaugrana ofreció una variedad espectacular de recursos para finalizar ante los porteros rivales.

URI PALLÁS: El extremo del Juvenil A fue clave para abrir la lata ante el Sabadell. El ex delantero del Espanyol está cada vez más integrado en los esquemas de Pol Planas.