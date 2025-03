Pau Prim, desconvocado frente al Nàstic

Pau Prim tampoco se vestirá de corto en el que será el estreno de Sergi Milà al frente del Barça Atlètic. El filial azulgrana busca la reacción en campo del Nàstic (19:45 horas) pero el envite no supondrá ningún cambio para el mediocentro, cuyo futuro está en el aire y a quien los responsables del fútbol base azulgrana están castigando semana tras semana al no acordar su renovación. Este domingo, Prim ha vuelto a quedar desconvocado.

Pau Prim ha pasado de ser uno de los jugadores con más minutos del Barça Atlètic a no entrar en las convocatorias. El centrocampista que juega de blaugrana desde el 2013 disputó sus últimos minutos con el filial el 13 de diciembre del pasado año.

En las últimas nueve convocatorias se ha quedado fuera de las listas de jugadores citados por Albert Sánchez y este domingo de Sergi Milà, que ha tenido que seguir las instrucciones de club de cara al centrocampista. Curiosamente, el Barça no gana desde que Prim ha quedado fuera de equipo. En las nueve jornadas del 2025, el filial ha sumado cuatro puntos de 32 posibles. El nuevo ciclo en el banquillo hizo pensar que Pau podía recuperar protagonismo sobre el césped, aunque al menos por ahora no será así.

Discrepancias internas en el club

En el fútbol base azulgrana consideran que si Pau no quiere acordar la renovación, lo mejor es no apostar por un jugador que tiene muchas opciones de abandonar el club a final de la presente temporada. De hecho, el jugador tiene sobre la mesa una oferta de Catar pero por ahora no ha dado el 'sí' definitivo y todo puede ocurrir.

Internamente, en el Barça hay quien cree que si Prim volviera a jugar, las opciones de acabar alcanzando un acuerdo de renovación serían mayores, pues el ambiente entre las partes se relajaría y todo sería más sencillo. Paralelamente, además, no hay que olvidar las urgencias que tiene un Barça Atlètic hoy en puesto de descenso.