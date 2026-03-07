Barça Atlètic- Atlètico Baleares: horario y dónde ver por TV y online el partido de la Segunda RFEF

El Barça Atlètic terminará la jornada en tercera posición si derrota al Atlético Baleares y le arrebata a los blanquiazules el lugar en la clasificación. Los de Juliano Belletti están a tres puntos de su rival en el Estadi Johan Cruyff y en la primera vuelta se dio un espectacular 4-4 en el Estadi Balear. La diferencia de goles general es muy favorable para los azulgranas y la particular también lo será si hay victoria.

Joan Represa

Pero antes, hay que ganar ante un rival muy complicado y que el Estadi Johan Cruyff vuelva a ser un fortín tras dos tropiezos consecutivos ante Barbastro y Alcoyano. El filial no conoce la derrota en su feudo, pero debe volver a la senda de las victorias en casa y prolongar la racha que se inició la pasada jornada con la victoria a domicilio en Paterna frente al Valencia Mestalla (0-2).

Un partido en el que Patricio Delgado entró en la convocatoria pero no tuvo minutos, así que todo apunta a que su esperado debut será en casa y en un partido de altura. Juliano Belletti medita si lo hará o no como titular, después de que Álvaro Cortés haya viajado con el primer equipo a Bilbao.

El segundo en estrenarse

El uruguayo se convertirá en el segundo fichaje de invierno en jugar con el Barça Atlètic tras hacerlo ya hace semanas Joaquín Delgado. Hamza ya está en Barcelona pero arrancará en el juvenil y Juwensley Oinstein, como desveló Belletti en la entrevista a SPORT, regresará de su lesión la próxima semana.

Al equipo también regresa Juan Hernández tras cumplir un partido de sanción, mientras que, además de Álvaro Cortés, también ha citado Hansi Flick a Xavi Espart. Dos bajas sensibles para el filial.

Horario y dónde ver

El partido entre el Barça Atlètic y el Atlético Baleares de la Jornada 26 del Grupo 3 de la Segunda RFEF se jugará este domingo 8 de marzo en el Estadi Johan Cruyff a las 12.00 del mediodía y será arbitrado por Gaizka Altuna, del Comité Vasco.

El choque será televisado por el canal de Youtube+ del FC Barcelona y por IB3. En SPORT ofreceremos la mejor información en directo con el minuto a minuta y la posterior crónica.