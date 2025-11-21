El paso al frente de Joan Anaya

Cada vez mejor de forma y enlazando partidos después del rosario de lesiones de las últimas temporadas, el contexto 'obliga' a Joan Anaya a dar un paso al frente. El lateral de Reus, que pasó por un auténtico calvario con los isquios desde finales de 2023, ha ido asomando la cabeza y encontrándose mejor sobre el terreno de juego. Suma un total de ocho partidos esta campaña con el Barça Atlètic, tres de ellos como titular. Un total de 303 minutos, casi igual que todos los que disputó la campaña anterior y más que hace dos.

Parece que ha visto la luz al final del túnel el reusense, que ha trabajado lo que no está escrito para fortalecer la zona del isquio y para prevenir después de todos los incidentes que ha arrastrado los últimos tiempos. Ya completó una buena pretemporada y en los encuentros que ha participado, como decíamos, ha rendido a buen nivel. Y acumula ya dos pases de gol en lo que va de curso.

APUESTA DE BELLETTI

Con las lesiones de Xavi Espart y Landry Farré, Juliano Haus Belletti apostará por el de Reus como lateral diestro titular. Tanto el de Vilassar como el de Martorell han sufrido sendas lesiones de gravedad y estarán varios meses KO. Anaya está listo para dar el salto y acumular minutos y titularidades. Guillem Víctor, que ha entrenador con el primer equipo estos días, es el lateral titular del Juvenil A y sería otra alternativa.

Joan Anaya, en una imagen contra el Porreres / FCB

El zaguero es el único 'superviviente' de la generación 2005, que con el paso del tiempo se fue deshilachando dentro de las entrañas del Barça. Anaya ha convivido con jugadores de mucho nivel y proyección como Bilal Achiba, Joel Roca o Roger Coll pero se fueron quedando por el camino. Otros futbolistas como Iker Bravo, Tomi Carbonell, Cristo Muñoz o Gerard Hernández han ido compartiendo equipo con Anaya pero por diferentes motivos no han podido llegar hasta el filial.

GOOOOOOAL! Victor Barbera opens the score for Barcelona. Assist by Joan Anaya. 1-0 pic.twitter.com/6eqFdQ9Ngr — ArsenKveFCB (@ArsenKveFCB) September 7, 2025

Esta ante una temporada importante para él y se perfila como importante para lograr el objetivo del ascenso a Primera RFEF.