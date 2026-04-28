FC BARCELONA
¿Qué tiene que pasar para que el Barça Atlètic juegue el play-off? Todas las combinaciones y un 37 por ciento de posibilidades
El Barça Atlètic no depende de sí mismo para jugar el play-off de ascenso a Primera RFEF en una última jornada que apunta a ser tremendamente emocionante
El Barça Atlètic se agarró el pasado fin de semana a sus opciones de play-off tras estar muchos minutos contra las cuerdas. La remontada épica en el añadido frente al Atlètic Lleida mantiene las opciones matemáticas de los de Juliano Belletti, que eso sí, arrancarán la última jornada fuera de los cinco primeros, por lo que los azulgranas no dependen de sí mismos. La UE Sant Andreu (66 puntos) es el equipo que asciende directamente y Atlético Baleares (63) y Poblense (59) ya tienen garantizada plaza de play-off. Quedan dos más por asignar y se las jugarán entre tres equipos: Alcoyano (54), Reus FC Reddis (52) y Barça Atlètic (52). Los tres juegan a domicilio este domingo al mediodía ante rivales que ya no se juegan nada. Será muy emocionante.
Vaya por delante que el Barça Atlètic, además de ser ahora mismo el equipo que no entraría en play-off, tiene los goal-average particulares perdidos con Alcoyano y Reus FC Reddis. El triple empate también deja fuera a los azulgranas, que sumaron 4 puntos enfrentamientos directos, por 7 de los blanquiazules y 6 de los rojinegros. Aun así, no está nada perdido.
Las 10 supuestos de play-off
De las 27 combinaciones que se pueden dar, en 10 de ellas el Barça Atlètic se clasificaría para el play-off de ascenso. Porcentualmente, estamos hablando de un 37 por ciento de posibilidades, una cifra baja en comparación con la de sus otros dos rivales, pero que permite mantener la esperanza. De estas 10, la mayoría pasan por ganar sí o sí en Torrent este domingo, per hay 3 en las que valdría el empate, siempre y cuando el Reus FC Reddis pierda en Terrassa.
Además, hay dos combinaciones en las que el Barça Atlètic acabaría la Liga regular en cuarta posición y no en quinta. Pasan ambas por la victoria de los de Juliano Belletti combinada con la derrota del Alcoyano en el feudo del Porreres. Son estas:
El Barça Atlètic será cuarto si:
El Barça Atlètic gana en Torrent, el Reus FC Reddis empata en Terrassa y el Alcoyano pierde en Porreres
El Barça Atlètic gana en Torrent, el Reus FC Reddis pierde en Terrassa y el Alcoyano pierde en Porreres
Y estas son las 8 combinaciones restantes que también clasificarían al filial azulgrana, en este caso como quinto clasificado:
El Barça Atlètic será quinto si:
El Barça Atlètic gana, el Reus FC Reddis gana y el Alcoyano pierde
El Barça Atlètic gana, el Reus FC Reddis empata y el Alcoyano gana
El Barça Atlètic gana, el Reus FC Reddis empata y el Alcoyano empata
El Barça Atlètic gana, el Reus FC Reddis pierde y el Alcoyano gana
El Barça Atlètic gana, el Reus FC Reddis pierde y el Alcoyano empata
El Barça Atlètic empata, el Reus FC Reddis pierde y el Alcoyano gana
El Barça Atlètic empata, el FC Reus Reddis pierde y el Alcoyano empata
El Barça Atlètic empata, el FC Reus Reddis pierde y el Alcoyano pierde
El camino del Barça Atlètic se aclara en caso de ganar en Torrent, pero no asegura un triunfo el play-off al no depender de sí mismo. Si los azulgranas vencen pero también lo hace el Reus FC Reddis, la única opción sería combinarlo con una derrota del Alcoyano. El empate de los alicantinos ya no serviría, pues entonces habría un triple empate a 55 puntos en el que quedarían fuera los de Juliano Belletti.
Un 77% de éxito en caso de victoria
Si los azulgranas vencen en Torrent, las opciones de play-off aumentan hasta un 77 por ciento. En este caso, habría 9 combinaciones posibles: en 7 el Barça Atlètic se clasificaría y solo en 2 quedaría fuera.
El Barça Atlètic queda fuera aunque gane en Torrent si:
El Reus FC Reddis gana y el Alcoyano gana
El Reus FC Reddis gana y el Alcoyano empata (triple empate a 55 puntos que perjudica al Barça Atlètic)
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